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葉元之扛「Light直播總幹事」 今晚直播蔣萬安延三夜市掃街

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
蔣萬安競選總部總幹事羅智強今天宣布競總最新人事，立委葉元之擔任「Light直播總幹事」。記者林佳彣／攝影
蔣萬安競選總部總幹事羅智強今天宣布競總最新人事，立委葉元之擔任「Light直播總幹事」。記者林佳彣／攝影

年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安「最強分身」的妻子石舫亘今天來到大安區白蘭市場掃街，現場還有新出任蔣競總Light直播總幹事的藍委葉元之首場直播。競總總幹事羅智強預告，葉也會直播晚上蔣萬安延三夜市掃街。

石舫亘上午到大安區白蘭市場掃街，在地議員楊植斗、鍾沛君、耿葳、李柏毅、王欣儀、徐弘庭等人也一同拜票。石舫亘逐攤拜票時，有攤商高喊「萬安 萬安 萬安，凍蒜 凍蒜 凍蒜」，有業者更特別從店內走出來等候與她握手，她邊拜票也不忘採購，以行動支持商家。不少支持者手比5、秀讚、也給石舫亘擁抱，尤其在女性族群更顯人氣。

台北市長蔣萬安力拚連任，「最強分身」的妻子石舫亘今天上午到大安區白蘭市場掃街。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安力拚連任，「最強分身」的妻子石舫亘今天上午到大安區白蘭市場掃街。記者林佳彣／攝影

蔣萬安競選總部總幹事羅智強也宣布競總最新人事，立委葉元之擔任「Light直播總幹事」。羅說，去年大罷免，葉是全台公認受到霸凌第一名，包含立委蘇巧慧直接領軍到板橋來霸凌葉，他沒因此膽怯，透過直播、掃街跟選民訴說自己的問政表現與施政理念，一度被吐口水、嗆聲，他都高EQ回應。

羅智強表示，自從沈伯洋開始用恐懼作為造勢宣傳主訴求，街頭拜票過程中，已經出現一些變數。蔣萬安一直被霸凌的狀態跟葉元之去年情形相似，所以特別請葉以後支援蔣萬安和夫人石舫亘在街頭掃街的直播。  他指出，掃街時，群眾非常熱情，中間也可能有些狀況，希望透過直播讓大家第一時間道真相是如何，也讓大家第一手掌握蔣萬安和其夫人怎麼樣一步一腳印、用最真誠的方式贏得選民的認同。

葉元之說，蔣萬安面臨民進黨府院黨全面性霸凌跟攻擊，自己當然身為國民黨一份子，絕對要出來力挺。大罷免時，他是走到哪、直播到哪，開始直播後，看到很多熱情支持者加油，也看到罷團的荒謬行徑，例如投票前2天有綠營議員助理假冒中立公民對他叫囂。

他認為，選舉進入倒數階段，也感受到造謠氛圍愈來愈多，社會愈來愈對立，所以希望用Light直播、輕鬆直播、走到哪直播到哪的方式，一方面記錄蔣萬安掃街的支持者熱情跟溫暖，另外一方面，如果出現大罷免前的荒謬行為，透過完整的直播畫面可讓大家知道真相。

每場掃街都會到？葉元之坦言，還有其他工作，但時間允許盡量來，希望能到做到好。不會露臉的他強調，主要拍的是蔣萬安和夫人為主，自己不是重點。

台北市長蔣萬安「最強分身」的妻子石舫亘今天上午到大安區白蘭市場掃街，國民黨立委葉元之隨行直播，在YouTube「葉元之·原汁原味」呈現第一現場。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安「最強分身」的妻子石舫亘今天上午到大安區白蘭市場掃街，國民黨立委葉元之隨行直播，在YouTube「葉元之·原汁原味」呈現第一現場。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安力拚連任，「最強分身」的妻子石舫亘今天上午到大安區白蘭市場掃街。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安力拚連任，「最強分身」的妻子石舫亘今天上午到大安區白蘭市場掃街。記者林佳彣／攝影

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