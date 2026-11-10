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蕭美琴花蓮助選 議長張峻有望同台綠營掀藍綠攻防

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
副總統蕭美琴（右）9月底出席民進黨縣議員候選人聯合競選總部成立大會，無黨籍花蓮縣長候選人、縣議會議長張峻（左）也到場致意，與蕭美琴在台下握手。圖／民眾提供
副總統蕭美琴（右）9月底出席民進黨縣議員候選人聯合競選總部成立大會，無黨籍花蓮縣長候選人、縣議會議長張峻（左）也到場致意，與蕭美琴在台下握手。圖／民眾提供

副總統蕭美琴今天前往花蓮輔選黨內民代候選人，下午到縣議員、市民代表候選人競選服務處成立大會站台，縣長候選人、縣議會議長張峻將出席。面對張峻再次與綠營站在一起，國民黨花蓮縣黨部再次重申，議長「司馬昭之心，路人皆知」；縣長候選人魏嘉賢則認為，縣長選舉是能力與形象的對決。

民進黨未在花蓮縣長選舉推出人選，外界關注是否與無黨籍縣長參選人、花蓮縣議長張峻合作。蕭美琴9月底出席民進黨縣議員候選人聯合競選總部成立大會，無黨籍縣長候選人張峻公開到場致意，蕭美琴當眾向張峻喊話，盼未來能不分黨派共同為花蓮努力；張與蕭在台下握手，雙方禮貌微笑，大合照時也分別站在前後，未避諱同台。

今天下午3時，預期張峻將出席縣議員候選人胡仁順、市代候選人歐彥志聯合競選服務處成立大會，更與立法委員王世堅、原民會副主委陳義信、百萬反共網紅八炯同台，引發外界解讀為藍綠對決。

同是無黨籍縣長候選人魏嘉賢回應，花蓮縣長選舉，不是藍綠對決，是能力對決、形象對決，是花蓮的榮耀的選擇，會繼續爭取選民的支持。

「民進黨跟張峻果然不演了」國民黨花蓮縣黨部副主委、縣議員吳建志回應，民進黨與張峻之間的關係就是「司馬昭之心，路人皆知」，張峻二次公開同台，不如直接加入民進黨，「大方一點」，相信選民眼睛是雪亮的，黨部也不會受到外部政治操作影響，爭取民眾認同。國民黨縣長候選人游淑貞競選團隊截至目前尚未回應。

2026九合一選舉

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