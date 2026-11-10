1114大遊行與太太唱周杰倫告白氣球？蔣萬安：大家拭目以待

年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安11月14日將舉辦安心大遊行，與太太石舫亘分兩路出發分進合擊，媒體今天問蔣，當天會跟太太一起合唱周杰倫「告白氣球」？當天沈伯洋舉行洋流音樂祭想跟他PK？蔣萬安說，歌曲的部分，大家就拭目以待。

蔣說，當天他跟太太都會參加大遊行，更重要，也呼籲所有的好朋友11月14號下午兩時，一起參加安心大遊行。

另外，對於議員秦慧珠昨與蔣同台時，遭現場藍營支持者嗆「綠的」，加上日前到「又一村」買水餃比出「3號」手勢，引發討論。蔣萬安被問及此事，蔣說，沒有特別注意到。但現在是團結的時刻，所以希望牽起更多雙手，大家一起並肩作戰，持續努力，贏得勝選。