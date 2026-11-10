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基隆市長辯論登場 童子瑋：有機會讓更多的人關注基隆是好事

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人童子瑋今天參加辯論前受訪，表示有機會讓各方媒體或更多的人關注基隆，這是非常好的事情。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋今天參加辯論前受訪，表示有機會讓各方媒體或更多的人關注基隆，這是非常好的事情。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長候選人辯論會今天登場，基隆市議長童子瑋辯論前受訪時表示，抱著開開心心的心情來跟市民朋友報告參選政見和理念，有機會讓各方媒體或更多的人關注基隆，這是非常好的事情。

這場辯論會由匯流新聞網主辦，分成政見申論、交叉詰問、媒體提問和結論四個階段，時間是今天中午12時至下午1時20分，全程1小時20分鐘。

媒體在辯論前詢問童子瑋如何準備辯論，他說，今天是抱著開開心心的心情，來跟基隆市民朋友報告基隆的相關公共議題，包含政策的發展，還有未來的願景，以及他對基隆改變的期待。

童子瑋表示，大概就是他一般平常在準備的事情，平常有很多機會跟市民說，但是今天非常難得，有機會可以讓各方的媒體，或是其他更多的市民朋友們關注基隆，這是非常好的事情。

媒體詢問時提及先前舉辦過的高雄、台北市長候選人辯論會，詢問童子瑋的看法。童說，每個城市都有每個城市不同的狀況跟發展，基隆相對於北、高，新聞或是話題性指標比較少，所以有今天這樣的機會，可以讓更多的市民朋友回鄉，或是關注家鄉的一些相關發展，其實是很好的事情。

媒體記者也提到幸運小物話題，童子瑋表示，他是從小拜媽祖的人，所以今天的幸運小物不是特殊（為辯論會）準備，而是他每天都攜帶的護身符。有記者問現在有帶在身上？童回「真的要看？」然後從口袋中拿出基隆慶安宮的平安符，表示他每天都帶。

基隆市長候選人童子瑋今天參加辯論前受訪時，拿出他隨身攜帶幸運小物、基隆慶安宮平安符。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長候選人童子瑋今天參加辯論前受訪時，拿出他隨身攜帶幸運小物、基隆慶安宮平安符。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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