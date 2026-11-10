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影／基隆市長今辯論 謝國樑開心不緊張：女兒出門前喊謝國樑凍蒜

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

匯流新聞網今舉辦「2026 基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論，謝國樑會前受訪表示，他在會中不會太過尖銳，今天是基隆第一次直播辯論會，他很高興但不會緊張，今天出門時，女兒一直喊「謝國樑高票凍蒜」。

謝國樑說，壓力當然是難免，但是他促成了這次辯論會這點非常重要，他在會中不會太過尖銳，大家在公共政策討論，辦成比較重要，今天是基隆第一次直播辯論會。

謝國樑表示，過去有台北市長辯論會，已行之有年，基隆一直沒有辦法促成，今天能促很高興。

謝國樑表示，他一直相信基隆的市政還是要透過辯論的方式，才能夠好好讓市民多了解，大家的選擇及選擇後的意義，這次感謝匯流新聞網及議長童子瑋共襄盛舉，他期待，當初之所以要辯論，就是對基隆捷運有很多方向不同和看法，希望把差異化讓民眾了解。感謝副市長邱佩琳、立委林沛祥兩位戰友今天陪同出席，過去四年他們兩人對他的幫助非常大。

被問到今天出門時家人有沒有加油？謝國樑說，他今天出門時，女兒一直喊「謝國樑高票凍蒜」，這句是最近家裡最常出聽到的口號，因為女兒已經大了，現在是四年級盡量不要讓她出來，很開心有家人的陪伴。

謝國樑還說，「其實我不會緊張啦」，還有「吃了兩顆定心丸」有邱佩琳、林沛祥兩人一起陪伴，重點是要把他想做什麼講出來，相信對手議長童子瑋也有想要做的也講出來，大家就公共議題來回答，他覺得很好，他非常珍惜及期待。

基隆市長今首辯論，謝國樑會前受訪表示很開心不緊張：女兒出門前喊謝國樑凍蒜。記者游明煌／翻攝
基隆市長今首辯論，謝國樑會前受訪表示很開心不緊張：女兒出門前喊謝國樑凍蒜。記者游明煌／翻攝

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