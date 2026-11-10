無懼立場質疑 秦慧珠街口拜票 民眾暖心打氣

台北市長選舉熱戰，尋求連任的台北市長蔣萬安昨到捷運站口發放安心貼紙，不料，藍營議員秦慧珠疑遭民眾嗆「不是綠的嗎？為何站在旁邊」。今早秦慧珠在臉書上傳早起街口拜票的照片，不少民眾幫忙加油打氣，社群也獲得不少鼓勵，像是松信不想投民進黨，可以投秦慧珠。

向來敢直言的秦慧珠，近期針對蔣萬安的施政提出建言，包含松山機場遷建等，遭人國民黨自家人不滿。由於抽籤選舉號次又與民進黨台北市長候選人沈伯洋同為3號，兩人曾同框比3後，又遭出征。

今天早上，秦慧珠臉書寫到，一早來到松山路、忠孝東路口站路口時，明顯感覺到天冷，冷風吹過來，真的感受到冬天的腳步越來越近。

她說，雖然天氣變冷，但拜票的熱情不減，看到不少上班、上學的朋友經過，還有民眾揮手、按喇叭幫她加油，心裡真的暖暖的。每天早上站路口，跟大家打招呼，已經是慧珠的日常。選舉就是要勤跑基層，讓大家看到她的認真與努力。

由於貼文在臉書和 Threads 上分享。Threads 留言則寫，「如果松信真的不想投民進黨，請投秦慧珠」、「雖然立場不同，但很想跟您說加油」、「雖然自己偏綠，但秦慧珠勇於上非同溫層的政論節目，少數有溫度的國民黨民代」。

臉書上也有支持者加油鼓勵「國民黨少數正直正義敢言的好議員」。不過，也有人酸「想去民進黨真的可以不要在二邊的選票都要」、「拒投秦慧珠、拒投鍾小平」。