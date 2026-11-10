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沈伯洋身體不適上午行程喊卡 綠：下午繼續競選活動

中央社／ 台北10日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋疑因身體不適，取消公開行程。民進黨團幹事長莊瑞雄今天說，上午有與沈伯洋通電話，聽到沈伯洋沙啞的聲音、喉嚨使用過度，早上先休息一下，中午就會到立法院程序委員會，下午繼續競選活動。

沈伯洋昨天接受媒體聯訪時，聲音明顯沙啞，他說，身體精神狀況不錯，但喉嚨越咳越嚴重，但又沒有感冒症狀，可能是掃街時傷到，所以喉嚨才發炎。沈伯洋原訂今天上午要前往台北花市掃街拜票，但行程因故取消。

民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳培瑜上午舉行輿情回應記者會，媒體關注沈伯洋的身體狀況。莊瑞雄說，他早上9時41分才打給沈伯洋，查證一下為何暫停選舉活動，聽到沈伯洋很沙啞的聲音，是因為喉嚨使用過度。

莊瑞雄表示，早上先讓沈伯洋休息一下，中午程序委員會沈伯洋就會到立法院，沈伯洋非常認真，選前剩下十幾天，還在參與立法院的委員會，下午的競選活動就會繼續。

媒體報導，沈伯洋近日受邀上YouTuber愛莉莎莎的節目，合照曝光後引發兩極評價，因愛莉莎莎曾是知名「小草」，更曾因質疑2024年總統大選開票過程引發爭議，導致部分綠營支持者感到不解。

莊瑞雄說，這很正常、合理，沈伯洋連「戰鬥藍」的節目都去上了，不管節目屬性，既然強調要破圈，要跟不同族群溝通，他覺得非常好。沈伯洋這幾天多接觸過去不是支持民進黨的人，對選舉來講，可以看到沈伯洋是多元、誠懇，願意傾聽不同市民的聲音。

莊瑞雄表示，一座城市裡民眾的價值、認同會有所不同，要當市長的人跟各種社群的市民多互動，本來就很正常，對沈伯洋這樣的選舉策略非常讚賞。

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