批童子瑋收割現任、花大錢洗腦 藍喊拒絕「賴家軍」

九合一選舉倒數。國民黨基隆市議員候選人張家馨今批評民進黨基隆市長候選人童子瑋，連自己政績都沒有，憑什麼要選民把票投給他？「一個只會收割謝國樑市長努力成果的人，憑什麼說他會讓基隆變得更好？」呼籲大家用選票拒絕「賴家軍」，拒絕只會收割的政客，把票投給真正做事的人。

張家馨今在國民黨記者會指出，童子瑋靠的是血緣，他的阿公是總統府國策顧問童永，是賴清德的舅舅；台北市長候選人沈伯洋靠的是提拔，2024年賴清德把他排進不分區第二名，今年5月更直接徵召他選台北市長。「一個過年會見面，一個主席親自擺名單，路線不同，但源頭是同一個，都是賴清德的自己人。」

張家馨表示，基隆總共7個區，童子瑋每一區的看板都超過50面，全市更突破350面；不僅如此，前總統蔡英文出任他的競選總部主委，賴清德總統還親自到基隆為他站台。這已經不是一個候選人在選市長，是整個執政黨的國家機器替他選市長。

張家馨說，沈伯洋被公開批評是「草包」，只會營造知識分子的人設，拿不出真材實料；童子瑋則被酸是「金童議長」，只會靠背景。「一個草包、一個金童，聯手要來騙台北跟基隆的選票。」

張家馨批評，童子瑋把基隆市長謝國樑推動的騎樓整平、敬老金包裝成自己的功勞；沈伯洋把台北市長蔣萬安讓輝達落腳、大巨蛋啟用成果說得一文不值，彷彿這些建設都是天上掉下來的，他們選舉的方式，是靠血緣、靠提拔、收割現任、花大錢洗腦。

台北市議員楊植斗表示，基隆今天中午12時將舉行市長選舉辯論，因為辦在平日又是中午，希望基隆選民可以好好關心。今天的辯論會一層一層把童子瑋反覆的外皮拔下來，讓選民透過辯論來看看。