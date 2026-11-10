廖玉蕙、謝金河道歉了！蔣萬安批沈伯洋：兒虐謠言不道歉理由在哪

年底選戰倒數18天，作家廖玉蕙指控台北市垃圾車廣播「選舉支持蔣萬安」、謝金河也指控立委王鴻薇針對又一村叫陣，兩人昨天紛紛道歉。台北市長蔣萬安說，接受廖的道歉，也希望各界在評論前，做好查證。

蔣今受訪也再次強調，比起市民朋友，當然媒體要有更高的查證義務。那比起媒體，當然身為候選人要負更大的責任。

蔣萬安今天上午視察淡水河河岸改造，對於近日的謠言風波，廖玉蕙、謝金河、某媒體昨天紛紛道歉，媒體問蔣，昨天有點名對手沈伯洋的兒虐北市六都居首說法「用猜的」，怎看沈伯洋仍沒道歉？

蔣萬安今天表示，身為要參選市長的候選人更應該要負起責任。所以他無法理解「身為市長候選人，有不道歉的理由到底在哪裡？」

蔣萬安說，不同的身分角色都有不同的查證義務。比起一般市民朋友，媒體更要仔細的查證；那比起媒體，要參選市長的候選人，要用更高的標準來檢驗負起更大的責任。所以一般市民朋友被指出錯誤，都願意道歉而且刪除相關的發言內容，但他認為，身為要參選市長的候選人更應該要負起責任

媒體再追問，怎看廖玉蕙撤回垃圾車廣播指控？蔣萬安說，接受她的道歉，也希望各界在評論前做好查證。