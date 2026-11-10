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廖玉蕙翻車刪文道歉 楊植斗：選罷法非告訴乃論 造謠就應付代價

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
作家廖玉蕙在臉書發文指北市垃圾車公然廣播助選台北市長蔣萬安，被打臉後悄刪文。台北市議員楊植斗質疑，民進黨最新的造謠抹黑手法，是一種叫做「哎我聽錯了」的新手法。圖／國民黨提供
作家廖玉蕙在臉書發文指北市垃圾車公然廣播助選台北市長蔣萬安，被打臉後悄刪文。台北市議員楊植斗質疑，民進黨最新的造謠抹黑手法，是一種叫做「哎我聽錯了」的新手法。圖／國民黨提供

作家廖玉蕙在臉書發文指北市垃圾車公然廣播助選台北市長蔣萬安，被打臉後悄刪文。國民黨台北市議員楊植斗質疑，民進黨最新的造謠抹黑手法，是一種叫做「哎我聽錯了」的新手法。選罷法「意圖使人不當選」的造謠罪刑是非告訴乃論，檢察官如收到具體實證就應該偵辦，「造謠就應該要付出代價」。

楊植斗今舉行記者會指出，民進黨砸重兵、資源在台北市，導致現在看起來好像只有台北市在選舉一樣。民進黨最新的造謠抹黑手法，除了「是不是用猜的」，還用了一種新手法叫「哎我聽錯了」。

他舉例，媒體人謝金河聽錯立委王鴻薇說「大聲一點」，廖玉蕙也聽錯垃圾車幫蔣萬安拉票，事後都道歉、澄清。他認為，這也證明「聽說」、「猜猜看」這樣無端的造謠指控，在現在的法治社會裡面，是應該要被譴責、絕對不能原諒的行為。

至於廖玉蕙刪文道歉後，國民黨是否會撤告，楊植斗指出，根據選罷法相關規定，違反「意圖使人不當選」、「造謠」這樣的罪刑，是非告訴乃論。檢察官如果已收到具體的實證，也確實影響選情，造成很多人心惶惶，檢察官就應該要偵辦。造謠就應該要付出代價。

楊植斗表示，廖玉蕙是文壇很著名的老師，很多人都很尊重她，她應該知道筆鋒可以殺人於無形，如果這樣無端的指控都可以被輕輕放下，用一句「可能聽錯了」來帶過，是不是太輕巧了？

楊植斗說，選舉剩下不到20天，相信台北等各地一定會繼續有這樣造謠抹黑的事件發生，「來一個告一個，來一對我們告一雙。」廖玉蕙即便道歉了，有任何想跟法官講的，就去法院好好解釋清楚。

2026九合一選舉

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