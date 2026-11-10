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謝金河挨告後道歉 王鴻薇：助青鳥側翼抹黑傷害台灣民主 目前未撤告

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。記者王小萌／攝影
國民黨立委王鴻薇。記者王小萌／攝影

財經專家謝金河日前宣稱目擊國民黨立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃店，王昨委託助理赴警局報案後，謝昨晚公開道歉，澄清當時聽到的話，並非王鴻薇所喊。王鴻薇今表示，這些幫助青鳥側翼一起造謠抹黑的人，傷害台灣民主，謝金河、民視的道歉她都收到，但目前沒有撤告。

國民黨立院黨團今舉行「執政沒半步 選舉全奧步」記者會。會後有媒體問到，如何看近日有作家廖玉蕙指控台北市政府行政不中立，以及謝金河稱王鴻薇帶頭喊大聲一點踢館洋流店家，兩者皆遭提告後道歉。

黨團書記長許宇甄表示，又一村事件純粹是台北市長蔣萬安的掃街、拜票行為，現場狀況非常平和且熱情，大家都是為了支持蔣萬安而自發性前來，但看到對手的操作方式，感覺大罷免的氛圍又回來了。

王鴻薇表示，選舉期間可以看到很多假訊息，甚至災贓抹黑、造謠，過去都是對手陣營、政治人物或青鳥側翼，但這次作家廖玉蕙以及謝金河的事件非常不尋常，因為廖玉蕙是作家，謝金河是所謂財經專家，當這些人造謠抹黑時，叫做造謠破圈，必須採取斷然的行動，阻止謠言繼續擴散。

王鴻薇質疑，不過兩位當時為什麼會這樣發文？廖玉蕙在發文後，台北市環保局長第一時間在貼文下澄清，廖不僅沒有因此收手，反而變本加厲，只是下架了那篇文章，接著繼續指控台北市政府行政不中立， 如果不是台北市議員提告會道歉嗎？

王鴻薇也問，謝金河說自己是現場的目擊者， 但有非常多影片，沒有一隻可以證明她帶頭喊；民視的影片與事實也有很大差距，影片中是一堆人過馬路，其中有人喊大聲一點，民視就把她的人像放在上面，說是她喊的，昨天也已經下架道歉。

王鴻薇表示，無論是媒體、網友、所謂文化界人士或財經專家，選舉過程中請不要破壞優良選風。她也跟大家報告，民視、謝金河的道歉她都收到了，辦公室昨天已經去提告謝金河，她會研究，但到目前為止沒有做出任何撤告的動作。這些幫助青鳥側翼一起造謠抹黑的人，不是傷害蔣萬安團隊，而是傷害台灣的民主。

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