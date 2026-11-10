社群掀「挑戰被蔣萬安回覆」建中學弟們願望...蔣萬安親口答應了！

社群Theards近日許多人發起「挑戰被蔣萬安市長回覆」，其中一位網友貼出日前蔣到建中背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛～會有尖叫聲歡迎學長唷～」，想不到貼文一出不到2小時，蔣萬安留言回覆「挑戰成功了！」蔣萬安今親自回應，表示「沒有問題，如果有機會一定會返回母校參加校慶（合照）。」

蔣萬安近日將請假全力拚選戰，除了陸戰行程滿檔，現在空戰網路社群，也有許多民眾發起「挑戰被蔣萬安市長回覆」，希望被蔣萬安海巡到留言回覆，蔣萬安今天受訪大方表示，歡迎大家可以多多翻出跟我的合照、PO出來，如果可以我也都會盡量來感謝大家，做一些回覆。

蔣萬安也透露，這個「挑戰被蔣萬安回覆」最早一開始，其實是一位小朋友自發性的許願，希望他如果有看到可以回覆。 後來他看到好多同學也都跟進，然後現在有非常多的市民朋友，翻出跟他以前的合照PO出來，「所以我非常感動，而且如果我有看到，我和小編也都會回覆。」

蔣說，當然，我包括建中的同學、學弟，希望接下來可以有機會參加校慶慶，跟他們互動拍照，沒有問題，如果有機會，我一定會返回母校參加校慶。