不滿柯志恩遭辱罵 藍營質疑賴瑞隆挺霸凌、不敢公開譴責公督盟

公督盟執行長張宏林日前以「聽話的狗」形容國民黨高雄市長候選人柯志恩，國民黨高市黨部今天開記者會，強烈譴責公督盟「言語霸凌柯志恩好light」，要求公督盟道歉及張宏林職辭下台，另質疑民進黨市長候選人賴瑞隆不敢公開譴責公督盟，是否支持台灣政壇存在這樣的霸凌文化。

國民黨不滿市長候選人柯志恩在選舉過程遭受人格羞辱，今早由柯志恩競選執行總幹事、立委陳菁徽，會同黃香菽、邱于軒、陳美雅及許采蓁在高雄市黨部開記者會要求公開道歉。

陳菁徽表示，公督盟就像是民進黨立委的「國會履歷化妝師」，用羞辱性言論形容女性政治人物，罵完人還不道歉，這樣的組織根本對不起「公民」兩字，掛公民團體的殼、整個骨子裡卻全是綠營的血，可說是綠營的附隨組織、側翼團體；知名作家及財經專家謝金河都已經為造謠或辱罵候選人道歉，為何公督盟可以不用道歉，「支持公督盟就是支持霸凌」。

議員邱于軒指出，賴瑞隆是公督盟評鑑21次的優秀立委，社會期待的公督盟針對國會問題政策提出針貶討論，但是公督盟執行長卻公開指稱女性政治人物為「聽話的狗」，很遺憾賴瑞隆沒有出面表態，賴應該出面說明是否支持台灣政壇存在這樣的霸凌文化。

陳美雅表示，公督盟此舉等於羞辱了民進黨台北市長候選人沈伯洋及賴瑞隆，沈伯洋還說要溫暖選舉、不要口出惡言，呼籲綠營出面表態及回應。

針對公督盟發言內容，民進黨市長候選人賴瑞隆8日受訪曾表示，他希望選舉能夠有多一點正面的政策願景，避免負面形容詞語，才能避免社會更加對立、分化，「選舉期間任何的造謠抹黑、攻擊或連連看，我們都予以譴責」，期待各陣營節制、約束，減少負面的攻防，增加更多正面的願景，這才是一個正向的選舉方式，也是人民所期待的。