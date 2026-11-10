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柯志恩遭公督盟執行長羞辱藍營要求「踹共」 賴瑞隆團隊：別借題發揮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，今天一早偕同立委李昆澤、議長康裕成等人站路口拜票，爭取市民支持。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，今天一早偕同立委李昆澤、議長康裕成等人站路口拜票，爭取市民支持。記者張議晨／攝影

公督盟執行長張宏林日前以「聽話的狗」形容國民黨高雄市長候選人柯志恩，國民黨立委陳菁徽今（10）日與國民黨市議會黨團再開記者會，痛批公督盟霸凌，「賴瑞隆不敢譴責公督盟 好light」，要賴應出面同聲譴責公督盟。賴瑞隆競總回應，指賴日前已明確回應「選舉應正向，避免負面形容詞」，國民黨無須借題發揮，抹黑攻擊。

陳菁徽今天與國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽，以及市議員邱于軒、陳美雅、許采蓁，在國民黨高雄市黨部共同召開記者會，怒批「公督盟言語霸凌柯志恩 好light」、「賴瑞隆不敢譴責公督盟好light」，譴責公督盟言論已超出正常政治評論的範疇，眾人也呼籲曾獲公督盟多次評鑑肯定的民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，應出面共同譴責公督盟。

對此，賴瑞隆競總回應，國民黨無須借題發揮，無端連連看、抹黑攻擊，針對相關內容，賴瑞隆數日前已明確回應「希望選舉多一點正面的政策願景，避免負面的形容詞語，才能避免社會對立、分化。」並多次呼籲各陣營應節制，減少負面攻防，以尊重、理性的態度面對選舉。

賴瑞隆競總說，賴瑞隆擔任立委以來，除了獲公督盟肯定，也曾14度獲口袋國會評鑑優良立委肯定，不同單位的肯定，代表認真問政的努力受到肯定。獲獎是鼓勵，市民的託付才是責任。團隊持續以謙卑、負責的態度，將心力放在爭取建設、解決市民問題，並完成高雄未來的政策願景。

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