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影／陳亭妃永康造勢宣布蔡英文、卓榮泰、王世堅投票前夕集結台南力挺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陳亭妃永康造勢宣布蔡英文、卓榮泰、王世堅投票前夕集結台南力挺。圖／陳亭妃提供
陳亭妃永康造勢宣布蔡英文、卓榮泰、王世堅投票前夕集結台南力挺。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天上午繼續「鐵馬催票」活動在永康造勢，宣布前總統蔡英文、行政院長卓榮泰、立委王世堅將出席在新營長勝營區的「大集結」選前一天幫忙催票。並請來九天民俗技藝團擂戰鼓助陣。陳亭妃保證「當天絕無冷場」。

陳亭妃表示，11月27日長勝營區的重量級助陣陣容，包括「台灣女力大隊長」蔡英文、「大師兄」卓榮泰，以及「扶龍王」王世堅都將到場力挺，現場知名九天民俗技藝團打頭陣、擂響戰鼓，展現團結迎戰、勝利向前氣勢，藝人詹雅雯、許志豪也將上台表演。

陳亭妃說，特別選擇「長勝營區」作為最後大集結的地點，「就是因為我們要一直勝、一路勝」，2026年不只市長要勝利，議員也要全壘打，原有的競選團隊與組織力量，更要延續到2028年，迎接總統、立委選舉的大勝利，「讓台南成為民進黨最堅實的民主堡壘。」

陳亭妃上午持續第六天「鐵馬妃起來・人民當靠3」台南37區鐵馬催票行動，騎進永康區，公布騎車累積公里數「正式超過200公里」，與永康選區市議員候選人朱正軒、陳秋萍、黃肇輝在永康競選總部宣布選前一天助陣大咖，隨後開始永康區鐵馬催票行程，預計一天深入各社區拜票，凝聚團結勝選的力量。

陳亭妃表示，「鐵馬妃起來・人民當靠3」不只是騎乘台南37個行政區，更是一步一腳印走進地方、親自向鄉親請託支持的行動。從11月3日歸仁出發以來，無論山線、海線，還是城市街區，每一段路程都承載著鄉親的期待與鼓勵。

她說，這趟鐵馬行動將持續至11月27日，當天下午2時50分將在新營長勝營區大集結，邀請所有支持者一起加入，把沿途累積的支持化為選票，拉票、催票、顧票，團結守護台南，讓台南繼續向前行。

競選團隊表示，為了感謝一路相挺的「妃行員」，特別規畫「妃行員專屬座位區」，邀請支持者透過社群平台預先報名，保留專屬席位，讓一路陪伴鐵馬行動的好朋友能夠在當天相見歡，展現妃行員團結支持的力量。報名訂22日晚間23時59分截止，席位有限，呼籲支持者把握時間預先登記。

陳亭妃也轉述蔡英文曾特別提醒她，高支持度不一定等於高得票率，更重要的是每一位支持者都要在投票日走出家門，親自投下神聖的一票。她說，支持不能只停留口頭，須化為實際行動，投票日一定要出門投票，讓支持者的每一分力量都成為真正的選票，做到票票入匭，才能確保勝利。

陳亭妃希望「所有認同台南、疼惜台南的朋友一起站出來，陪著她走完最後一哩路。台南市長、議員一起勝，2028總統、立委繼續大勝！讓台南妃起來！」

陳亭妃永康造勢宣布蔡英文、卓榮泰、王世堅投票前夕集結台南力挺。圖／陳亭妃提供
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陳亭妃永康造勢宣布蔡英文、卓榮泰、王世堅投票前夕集結台南力挺。圖／陳亭妃提供
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