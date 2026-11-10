趙少康撂話「願為藍白合被開除」 張雅屏：真顧大局會把力氣用在整合

中廣前董事長趙少康上周替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。國民黨考紀會主委張雅屏表示，若已無心履行黨員責任，便應當知所進退。趙少康則說，黨中央若認為促進藍白合是違反黨紀，大可以開除他。張雅屏今表示，藍白合作協議是國民黨中常會的決議，竹北目前的輔選，藍白之間的合作部分，沒有考紀問題。

張雅屏昨晚引用六祖壇經偈語「身是菩提樹，心如明鏡台。時時勤拂拭，莫使惹塵埃。」他說，選情緊繃，候選人和輔選團隊，哪一場能鬆懈，哪一票能輕忽？「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃。」選戰中總要有人穩住陣腳，一直有人說竹北的分歧會波及全台，部分媒體跟著炒，彷彿國民黨中央反對藍白合。

張雅屏強調，國民黨中常會通過藍白合作協議，白紙黑字。竹北有歧見，就去協調。何必把一地的難題炒成全國對立？前線一票一票爭，真正顧大局的人會把路看清楚。 把力氣用在整合，才有最後的勝利。

張雅屏今出席孫中山誕辰紀念座談會前受訪表示，選舉期間的任何檢舉，涉及考紀的部分都會依程序處理，不管內容真假與否，都有調查必要，而且要從地方黨部啟動，這是考紀流程。

張雅屏說，大家都很清楚，2026年要能打好這場選戰，勢必要藍白合作，2028年要能翻轉執政，藍白合作更是一個必要的條件，這是全黨共識，也相信是在野的全體共識。