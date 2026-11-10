選前是否再與沈伯洋共同造勢 何欣純：雙方保持聯繫仍規劃中

選舉投票日接近，民進黨台中市長候選人何欣純今天到海線車隊掃街拜票，她被問到選前是否會再與沈伯洋共同造勢，何欣純表示，目前依既定計劃，一切都還在規劃，和沈伯洋競總保持密切聯繫，雙方都有在進行細部的討論，活動規劃細節，她說一旦定案活動的方式一定會第一時間公告讓大家知道，歡迎大家一起參與，一起來給我們加油。

何欣純今天早上到台中市外埔區路口拜票，再到大甲體育場大門集合，展開大甲區大安區車隊掃街，下午將從外埔區甲后路出發車隊掃街，今晚到大甲蔣公路夜市拜票。

記者問她，台北市長候選人沈伯洋是否在選前再到台中共同造勢，何欣純表示，目前還在依既定的計劃，一切都還在規劃，也和沈伯洋競總保持密切聯繫，雙方都有在進行細部的討論，活動規劃細節。她說一旦定案活動的方式一定會第一時間公告，讓大家知道，歡迎大家一起來參與，一起來給我們加油。

被問到選前台中的造勢規劃內容，何欣純表示，目前還有幾場的造勢，包含山線一場，蔡英文前總統打算再一次邀請她來台中。她說總統和副總統都會來出席造勢活動，所有的活動都在規劃中，最後投票前的黃金周和選前之夜，每個活動都在規劃中，現在按照全部的步驟。

何欣純表示，她今天進行已經是N次的車掃，要把所有的行政區跟議員選區的大車掃再掃過一遍，就是把握每一分每一秒，希望能讓所有的市民看得到何欣純，找得到，知道何欣純要提出的市政願景。要為我們各區域的在地鄉親解決不一樣的問題，因為每一個地方都有他的問題，每一個地方都有鄉親的期待，她希望能承擔起這個責任。