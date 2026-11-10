民調支持度領先李四川 蘇巧慧：代表越來越多人願意認同

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往新店深藍票倉，建國、仁愛市場掃街拜票。針對聯合報昨天公布民調指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持度領先國民黨候選人李四川3個百分點，蘇巧慧表示，每個陣營都有自己的內參民調，她都予以尊重，但從各家媒體公布的數字，以及自家團隊的調查來看，數字愈來愈正面，讓團隊相當振奮，也代表越來越多人願意認同、站在她這一邊。

至於稍後將在新店耕莘醫院與李四川、侯友宜同台，蘇巧慧說，候選人經常會見面，碰面時就是互道加油，畢竟選戰都相當辛苦，也可以藉此互相了解。

此次調查是在11月1日至7日進行，成功訪問1114名設籍新北市的成年人，另有261人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，依據設籍新北市20歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）今天上午在民進黨新北市議員陳永福（右五）、市議員候選人陳乃瑜（右四）、陳韋任（右一）等陪同下，前往新店建國市場、仁愛市場掃街。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往新店建國市場、仁愛市場掃街，面對入秋以來最強冷空氣，蘇巧慧現身時雙手不由得抖了一下。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往新店建國市場、仁愛市場掃街。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）今天上午在民進黨新北市議員候選人陳乃瑜（右）、陳韋任（左）等陪同下，前往新店建國市場、仁愛市場掃街。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右四）今天上午在民進黨新北市議員陳永福（右一）、市議員候選人陳乃瑜（右三）、陳韋任（右五）等陪同下，前往新店建國市場、仁愛市場掃街。記者胡經周／攝影