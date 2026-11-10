快訊

雙11特價3C推薦！BenQ螢幕掛燈被讚「用過不後悔」 LG打47折、Dyson省8千

黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

20隻貓慘死！信義區富陽街虐貓案18貓屍遭丟垃圾車 飼主遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】卓榮泰的小菜一碟 卻是綠營選戰最大破口

聯合報／ 主筆室
立法院日前三讀通過將老農津貼提高至每月1萬5000元，行政院表達反對，外界關注是否不副署。圖為卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影
立法院日前三讀通過將老農津貼提高至每月1萬5000元，行政院表達反對，外界關注是否不副署。圖為卓榮泰今天前往立法院進行施政總質詢備質詢。記者季相儒／攝影

在野黨連續發動攻勢，繼修法《老人福利法》有條件全額補助長者健保費後，再三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，每月津貼從8110元調升至15000元，受惠農民約54萬人；行政院長卓榮泰已宣布不副署老福法，看來老農津貼不副署也是小菜一碟，不巧的是，不副署期限正好落在投票前夕，卓也將成選戰攻防的風暴核心。  

立法院上月16日三讀通過老人福利法修正案，立法院將咨文送達總統府與行政院，行政院則趕在收文10日的法定截止日、11月6日宣布不予副署；老年農民福利津貼暫行條例修正案是11月6日立法院三讀通過，依慣例推算，卓榮泰決定是否覆議期限則落在11月19日至25日之間，剛好在九合一選舉投票日前，選戰成了上位考量。

以卓榮泰的套路來看，即使賴清德下鄉輔選大讚屏東縣明年起全面補助65歲以上長者健保費「妥當啦」，卓仍拒絕副署可讓全台403萬長者受惠的老人福利法修正案，而這項修正案一年只需新增約400億元預算。行政院的理由是修法刪除弱勢醫療補助法源、增加鉅額財政負擔（有違代際正義）、侵害行政院憲法預算權，但三大理由的論點沒一個站得腳。 

根據「人民監督健保聯盟」整理盤查22縣市相關法規發現，現行制度中沒有任何一個縣市會因立法院三讀通過老人福利法第22條修正後，現行的老人醫療補助會受到任何影響；400億元經費約占中央政府年度總預算歲出規模約1%，更談不上「鉅額」。

至於侵害行政院憲法預算權，民進黨根本混淆法律案與預算案的不同，反而是行政權剝奪國會立法權的成份居多。對人民而言，這400億元都是納稅錢，補助老人健保費反可減輕年輕人負擔，何來有違代際正義？這也是綠委缺席老福法修正案投票的原因。 

老農津貼如出一轍，依據藍白通過的15000元版本，此次修法受惠人數約為53萬名老年農漁民，同時因同步放寬排富門檻，還將新增超過7000名受惠者，津貼調升後，每年所需經費約增加320億元。行政院反對理由也是侵害憲法預算權、缺乏穩定財源與舉債風險、排擠農業建設預算及破壞社福津貼的衡平性，又犯了同樣的邏輯謬誤。 

但有意思的是，老農津貼並非藍白最先倡議，而是民進黨在野時期最先推動。1990年代初期，民進黨率先提出發放老年農民福利津貼政見，迫使當時執政的國民黨制定老年農民福利津貼暫行條例，並以每月3000元開辦，歷次加碼也是民進黨立委率先「發難」，這次藍白加碼到15000元，民進黨立委邱議瑩、陳素月也提過12000元版本。 

要問的是，如果15000元版本要增加320億元，民進黨政府就難以負荷，那12000元版本也要新增257億元預算，兩者只差63億元，民進黨自詡台灣今年經濟成長為「全球第二」、「亞太第一」，對於數十年來一貫主張的老農津貼卻斤斤計較，是不是反差太大了？ 

民進黨的政治宣傳太厲害，過去卓榮泰八、九次不副署立法院三讀法案都能講成「憲政守門員」與「捍衛財政紀律防線」，但是卻擋不住黨內的選戰焦慮。

老人福利法長者健保補助猶有地方政府可以自行加碼補上，老農津貼主管機關為農業部，並明定經費由中央全額負擔，地方政府即使有錢也撥不進專戶，這也說明綠委鍾佳濱等人提替代方案的原因。

鍾佳濱等人認為，只要立法院通過2026年度中央政府總預算追加預算，行政院仍可先行發放1萬元津貼，並追溯自7月起算，目的是想要穩住基本盤的基底。但民進黨擋下老農津貼，又如何期待追加預算順利闖關？卓榮泰第十次不副署會不會成了綠營九合一選戰的最大破口？

2026九合一選舉

2026九合一選舉 卓榮泰 老人福利法 健保費 老農津貼 普發現金 副署 選情評論

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批卓揆不副署老福法 蘇偉碩：修法對各縣市老人醫療補助毫無影響

政院不副署 竹縣、宜、彰、雲與嘉縣長者仍要繳健保

陳以信批卓揆把不副署當否決權、福利擋到底 立院三讀法律有何意義？

【重磅快評】高調權謀的卓榮泰這回為何變身小水滴？

相關新聞

搶攻青年選票！沈伯洋拋文化幣加碼政策 13到30歲每年可領1200點

台北市長候選人沈伯洋昨天在Threads影片提出文化幣加碼政策，延續文化部推動文化幣政策精神，擔任台北市長將規畫加碼，把文化幣支持年齡向上延伸至30歲，讓23至30歲的台北青年族群，每人每年也能獲得1200點文化幣，提升藝文活動的可近性，讓文化更自然地融入日常生活。

趙少康撂話「願為藍白合被開除」 張雅屏：真顧大局會把力氣用在整合

中廣前董事長趙少康上周替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。國民黨考紀會主委張雅屏表示，若已無心履行黨員責任，便應當知所進退。趙少康則說，黨中央若認為促進藍白合是違反黨紀，大可以開除他。張雅屏今表示，藍白合作協議是國民黨中常會的決議，竹北目前的輔選，藍白之間的合作部分，沒有考紀問題。

民調支持度領先李四川 蘇巧慧：代表越來越多人願意認同

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往新店深藍票倉，建國、仁愛市場掃街拜票。針對聯合報昨天公布民調指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持度領先國民黨候選人李四川3個百分點，蘇巧慧表示，每個陣營都有自己的內參民調，她都予以尊重，但從各家媒體公布的數字，以及自家團隊的調查來看，數字愈來愈正面，讓團隊相當振奮，也代表越來越多人願意認同、站在她這一邊。

影／藍綠今天深入新店深藍票倉 蘇巧慧：按自己步驟爭取支持

選戰倒數18天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票，也將到耕莘醫院，與國民黨新北市長候選人李四川、新北市長侯友宜同台。蘇巧慧表示，這場選戰是一場馬拉松，團隊已經努力800多天、將近900天，一直按照自己的節奏穩健前進，最後兩周會把握每一分每一秒，爭取市民認同。

影／聯合報民調些微領先 蘇巧慧：數字愈來愈正面、振奮人心

聯合報昨日公布民調指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持度領先國民黨候選人李四川3%，不過李四川陣營表示，內參民調仍由李四川領先。蘇巧慧今天前往藍營票倉新店掃街前受訪表示，每個陣營都有自己的內參民調，她都予以尊重，但從各家媒體公布的數字，以及自家團隊的調查來看，數字愈來愈正面，讓團隊相當振奮，也代表越來越多人願意認同、站在她這一邊。

羅智強列造謠遭推翻事件 建議沈伯洋舉辦「洋流翻車魚金Light獎」

台北市長蔣萬安競辦幹事長、國民黨立委羅智強今在社群平台表示，最近洋流裡滿滿的「翻車魚」，他列舉垃圾車廣播、假旗風波到水餃店爭議，建議民進黨台北市長候選人沈伯洋舉辦洋流翻車魚「金Light獎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。