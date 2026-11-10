【重磅快評】卓榮泰的小菜一碟 卻是綠營選戰最大破口

在野黨連續發動攻勢，繼修法《老人福利法》有條件全額補助長者健保費後，再三讀通過《老年農民福利津貼暫行條例》修正案，每月津貼從8110元調升至15000元，受惠農民約54萬人；行政院長卓榮泰已宣布不副署老福法，看來老農津貼不副署也是小菜一碟，不巧的是，不副署期限正好落在投票前夕，卓也將成選戰攻防的風暴核心。

立法院上月16日三讀通過老人福利法修正案，立法院將咨文送達總統府與行政院，行政院則趕在收文10日的法定截止日、11月6日宣布不予副署；老年農民福利津貼暫行條例修正案是11月6日立法院三讀通過，依慣例推算，卓榮泰決定是否覆議期限則落在11月19日至25日之間，剛好在九合一選舉投票日前，選戰成了上位考量。

以卓榮泰的套路來看，即使賴清德下鄉輔選大讚屏東縣明年起全面補助65歲以上長者健保費「妥當啦」，卓仍拒絕副署可讓全台403萬長者受惠的老人福利法修正案，而這項修正案一年只需新增約400億元預算。行政院的理由是修法刪除弱勢醫療補助法源、增加鉅額財政負擔（有違代際正義）、侵害行政院憲法預算權，但三大理由的論點沒一個站得腳。

根據「人民監督健保聯盟」整理盤查22縣市相關法規發現，現行制度中沒有任何一個縣市會因立法院三讀通過老人福利法第22條修正後，現行的老人醫療補助會受到任何影響；400億元經費約占中央政府年度總預算歲出規模約1%，更談不上「鉅額」。

至於侵害行政院憲法預算權，民進黨根本混淆法律案與預算案的不同，反而是行政權剝奪國會立法權的成份居多。對人民而言，這400億元都是納稅錢，補助老人健保費反可減輕年輕人負擔，何來有違代際正義？這也是綠委缺席老福法修正案投票的原因。

老農津貼如出一轍，依據藍白通過的15000元版本，此次修法受惠人數約為53萬名老年農漁民，同時因同步放寬排富門檻，還將新增超過7000名受惠者，津貼調升後，每年所需經費約增加320億元。行政院反對理由也是侵害憲法預算權、缺乏穩定財源與舉債風險、排擠農業建設預算及破壞社福津貼的衡平性，又犯了同樣的邏輯謬誤。

但有意思的是，老農津貼並非藍白最先倡議，而是民進黨在野時期最先推動。1990年代初期，民進黨率先提出發放老年農民福利津貼政見，迫使當時執政的國民黨制定老年農民福利津貼暫行條例，並以每月3000元開辦，歷次加碼也是民進黨立委率先「發難」，這次藍白加碼到15000元，民進黨立委邱議瑩、陳素月也提過12000元版本。

要問的是，如果15000元版本要增加320億元，民進黨政府就難以負荷，那12000元版本也要新增257億元預算，兩者只差63億元，民進黨自詡台灣今年經濟成長為「全球第二」、「亞太第一」，對於數十年來一貫主張的老農津貼卻斤斤計較，是不是反差太大了？

民進黨的政治宣傳太厲害，過去卓榮泰八、九次不副署立法院三讀法案都能講成「憲政守門員」與「捍衛財政紀律防線」，但是卻擋不住黨內的選戰焦慮。

老人福利法長者健保補助猶有地方政府可以自行加碼補上，老農津貼主管機關為農業部，並明定經費由中央全額負擔，地方政府即使有錢也撥不進專戶，這也說明綠委鍾佳濱等人提替代方案的原因。

鍾佳濱等人認為，只要立法院通過2026年度中央政府總預算追加預算，行政院仍可先行發放1萬元津貼，並追溯自7月起算，目的是想要穩住基本盤的基底。但民進黨擋下老農津貼，又如何期待追加預算順利闖關？卓榮泰第十次不副署會不會成了綠營九合一選戰的最大破口？