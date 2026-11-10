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搶攻青年選票！沈伯洋拋文化幣加碼政策 13到30歲每年可領1200點

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長候選人沈伯洋昨天在Threads影片提出文化幣加碼政策，延續文化部推動文化幣政策精神，擔任台北市長將規畫加碼，把文化幣支持年齡向上延伸至30歲，每人每年1200點。記者許正宏／攝影
台北市長候選人沈伯洋昨天在Threads影片提出文化幣加碼政策，延續文化部推動文化幣政策精神，擔任台北市長將規畫加碼，把文化幣支持年齡向上延伸至30歲，每人每年1200點。記者許正宏／攝影

台北市長候選人沈伯洋昨天在Threads影片提出文化幣加碼政策，延續文化部推動文化幣政策精神，擔任台北市長將規畫加碼，把文化幣支持年齡向上延伸至30歲，讓23至30歲的台北青年族群，每人每年也能獲得1200點文化幣，提升藝文活動的可近性，讓文化更自然地融入日常生活。

競辦發言人蔡一愷表示，文化部目前推動文化幣政策，提供13至22歲青年每人每年1200點，鼓勵年輕世代接觸藝文，沈表示，希望未來有機會進入台北市政府服務時，能進一步規畫地方加碼，將文化幣支持延伸至30歲，讓更多青年族群有機會走進書店、劇場及電影院，拓展文化體驗，豐富城市的藝文生活。

蔡一愷說，文化參與不應受到年齡限制，從閱讀、電影到表演藝術，每一種文化體驗，都可能成為生活中的美好風景。沈伯洋希望透過文化幣加碼，讓青年族群更輕鬆地親近藝文，也讓不同世代都能在日常生活中，找到屬於自己的文化體驗。

蔡一愷說，沈伯洋先前提出的「親子同行卡」提供設籍台北市0至18歲兒童及青少年每人每月600點，鼓勵親子共同參與文化、運動及閱讀活動。此次文化幣加碼政策，則將支持延伸至青年階段，從親子共同參與，到青年自主探索，讓不同年齡層都能有更多接觸文化的機會。

蔡一愷強調，文化政策不僅是提供資源，更重要的是讓文化走進生活。透過青年族群的藝文參與，也能為獨立書店、文化場館、創作者及在地藝文產業帶來更多支持。沈伯洋期待讓台北成為一座文化更加普及、創作持續蓬勃，也讓不同世代都能自在親近藝文的城市。

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