影／藍綠今天深入新店深藍票倉 蘇巧慧：按自己步驟爭取支持

選戰倒數18天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票，也將到耕莘醫院，與國民黨新北市長候選人李四川、新北市長侯友宜同台。蘇巧慧表示，這場選戰是一場馬拉松，團隊已經努力800多天、將近900天，一直按照自己的節奏穩健前進，最後兩周會把握每一分每一秒，爭取市民認同。

蘇巧慧表示，很高興再次來到新店，與市議員候選人陳偉任、陳乃瑜一起向市場民眾拜票，選前倒數18天，她要再次向新北市民報告，團隊已經準備好了，希望市民將新北交給她，讓大家一起扛起新時代，讓新北更加精彩。

傳出李四川近期積極拜會地方里長，對於選戰策略，蘇巧慧表示，對她而言，這場選戰就是一場馬拉松，團隊努力800多天、將近900天，一直按照自己的節奏與步調，誠懇地向市民爭取支持。

蘇巧慧說，空戰部分主要是向市民報告政見與願景，陸戰則持續深入地方，今天已經是第80場市場拜票，後援會也超過50場，上周團隊在板橋、蘆洲五股舉辦造勢晚會，匯聚支持力量，本周末也將在三重、新莊與市民見面，每一場活動在團隊事先規畫的節奏，選戰最後兩周，團隊會繼續把握每一個時間，希望市民認同蘇巧慧與新北隊，就是新北市下一個時代最好的團隊。

至於稍後將在新店耕莘醫院與李四川、侯友宜同台，蘇巧慧說，候選人經常會見面，碰面時就是互道加油，畢竟選戰都相當辛苦，也可以藉此互相了解。

蘇巧慧表示，自己更希望藉由這次機會，向耕莘醫院及新店居民表達對醫療建設的支持，耕莘醫院今天將進行新醫療大樓擴建，未來她一定會與院方好好配合，讓新店地區醫療量能維持充沛，也讓醫師、護理師等醫事人員擁有更好的工作環境。

蘇巧慧指出，耕莘醫院不只照顧新店區居民，烏來區及周邊地區也都需要耕莘醫院的醫療量能支援，「照顧照顧者」同樣重要，感謝耕莘醫院長期守護新店居民，未來市府也會成為醫院的後盾，支持醫療量能提升。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票。記者葉德正／攝影