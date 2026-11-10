快訊

雙11特價3C推薦！BenQ螢幕掛燈被讚「用過不後悔」 LG打47折、Dyson省8千

黃仁勳與黃樂合照後親臉頰！女兒黃敏珊掌鏡 女婿尼可也在場

20隻貓慘死！信義區富陽街虐貓案18貓屍遭丟垃圾車 飼主遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藍綠今天深入新店深藍票倉 蘇巧慧：按自己步驟爭取支持

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

選戰倒數18天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票，也將到耕莘醫院，與國民黨新北市長候選人李四川、新北市長侯友宜同台。蘇巧慧表示，這場選戰是一場馬拉松，團隊已經努力800多天、將近900天，一直按照自己的節奏穩健前進，最後兩周會把握每一分每一秒，爭取市民認同。

蘇巧慧表示，很高興再次來到新店，與市議員候選人陳偉任、陳乃瑜一起向市場民眾拜票，選前倒數18天，她要再次向新北市民報告，團隊已經準備好了，希望市民將新北交給她，讓大家一起扛起新時代，讓新北更加精彩。

傳出李四川近期積極拜會地方里長，對於選戰策略，蘇巧慧表示，對她而言，這場選戰就是一場馬拉松，團隊努力800多天、將近900天，一直按照自己的節奏與步調，誠懇地向市民爭取支持。

蘇巧慧說，空戰部分主要是向市民報告政見與願景，陸戰則持續深入地方，今天已經是第80場市場拜票，後援會也超過50場，上周團隊在板橋、蘆洲五股舉辦造勢晚會，匯聚支持力量，本周末也將在三重、新莊與市民見面，每一場活動在團隊事先規畫的節奏，選戰最後兩周，團隊會繼續把握每一個時間，希望市民認同蘇巧慧與新北隊，就是新北市下一個時代最好的團隊。

至於稍後將在新店耕莘醫院與李四川、侯友宜同台，蘇巧慧說，候選人經常會見面，碰面時就是互道加油，畢竟選戰都相當辛苦，也可以藉此互相了解。

蘇巧慧表示，自己更希望藉由這次機會，向耕莘醫院及新店居民表達對醫療建設的支持，耕莘醫院今天將進行新醫療大樓擴建，未來她一定會與院方好好配合，讓新店地區醫療量能維持充沛，也讓醫師、護理師等醫事人員擁有更好的工作環境。

蘇巧慧指出，耕莘醫院不只照顧新店區居民，烏來區及周邊地區也都需要耕莘醫院的醫療量能支援，「照顧照顧者」同樣重要，感謝耕莘醫院長期守護新店居民，未來市府也會成為醫院的後盾，支持醫療量能提升。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票。記者葉德正／攝影

2026九合一選舉

蘇巧慧 藍綠 新店 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 拜票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍綠拚場！李四川五股、泰山掃街 蘇巧慧端文化牌

【即時短評】最大票倉陷拉鋸 李四川、蘇巧慧誰能破解勝選密碼？

十三行博物館獲中央3億補助升級 蘇巧慧：盼擦亮新北海岸城市品牌

衝刺陸戰…蔣萬安12日請假 支援外縣市

相關新聞

搶攻青年選票！沈伯洋拋文化幣加碼政策 13到30歲每年可領1200點

台北市長候選人沈伯洋昨天在Threads影片提出文化幣加碼政策，延續文化部推動文化幣政策精神，擔任台北市長將規畫加碼，把文化幣支持年齡向上延伸至30歲，讓23至30歲的台北青年族群，每人每年也能獲得1200點文化幣，提升藝文活動的可近性，讓文化更自然地融入日常生活。

趙少康撂話「願為藍白合被開除」 張雅屏：真顧大局會把力氣用在整合

中廣前董事長趙少康上周替民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台。國民黨考紀會主委張雅屏表示，若已無心履行黨員責任，便應當知所進退。趙少康則說，黨中央若認為促進藍白合是違反黨紀，大可以開除他。張雅屏今表示，藍白合作協議是國民黨中常會的決議，竹北目前的輔選，藍白之間的合作部分，沒有考紀問題。

民調支持度領先李四川 蘇巧慧：代表越來越多人願意認同

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往新店深藍票倉，建國、仁愛市場掃街拜票。針對聯合報昨天公布民調指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持度領先國民黨候選人李四川3個百分點，蘇巧慧表示，每個陣營都有自己的內參民調，她都予以尊重，但從各家媒體公布的數字，以及自家團隊的調查來看，數字愈來愈正面，讓團隊相當振奮，也代表越來越多人願意認同、站在她這一邊。

影／藍綠今天深入新店深藍票倉 蘇巧慧：按自己步驟爭取支持

選戰倒數18天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午到新店深藍票倉，前往新店建國、仁愛市場掃街拜票，也將到耕莘醫院，與國民黨新北市長候選人李四川、新北市長侯友宜同台。蘇巧慧表示，這場選戰是一場馬拉松，團隊已經努力800多天、將近900天，一直按照自己的節奏穩健前進，最後兩周會把握每一分每一秒，爭取市民認同。

影／聯合報民調些微領先 蘇巧慧：數字愈來愈正面、振奮人心

聯合報昨日公布民調指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持度領先國民黨候選人李四川3%，不過李四川陣營表示，內參民調仍由李四川領先。蘇巧慧今天前往藍營票倉新店掃街前受訪表示，每個陣營都有自己的內參民調，她都予以尊重，但從各家媒體公布的數字，以及自家團隊的調查來看，數字愈來愈正面，讓團隊相當振奮，也代表越來越多人願意認同、站在她這一邊。

羅智強列造謠遭推翻事件 建議沈伯洋舉辦「洋流翻車魚金Light獎」

台北市長蔣萬安競辦幹事長、國民黨立委羅智強今在社群平台表示，最近洋流裡滿滿的「翻車魚」，他列舉垃圾車廣播、假旗風波到水餃店爭議，建議民進黨台北市長候選人沈伯洋舉辦洋流翻車魚「金Light獎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。