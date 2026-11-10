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影／聯合報民調些微領先 蘇巧慧：數字愈來愈正面、振奮人心
聯合報昨日公布民調指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持度領先國民黨候選人李四川3個百分點，不過李四川陣營表示，內參民調仍由李四川領先。蘇巧慧今天前往藍營票倉新店掃街前受訪表示，每個陣營都有自己的內參民調，她都予以尊重，但從各家媒體公布的數字，以及自家團隊的調查來看，數字愈來愈正面，讓團隊相當振奮，也代表越來越多人願意認同、站在她這一邊。
蘇巧慧表示，這場選戰是大家一起努力，包括她自己、新北隊，以及所有新北市民，大家共同期待這座城市能夠真正安居樂業、多元精彩，這才是團隊的目標，未來也會堅持這樣的態度，一起走下去，她真的會把握這份期待，也把握大家對她的這個祝福。
此次聯合報調查是在115年11月1日至7日進行，成功訪問1114名設籍新北市的成年人，另有261人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，依據設籍新北市20歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。
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