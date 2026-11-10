影／聯合報民調些微領先 蘇巧慧：數字愈來愈正面、振奮人心

聯合報昨日公布民調指出，民進黨新北市長候選人蘇巧慧支持度領先國民黨候選人李四川3個百分點，不過李四川陣營表示，內參民調仍由李四川領先。蘇巧慧今天前往藍營票倉新店掃街前受訪表示，每個陣營都有自己的內參民調，她都予以尊重，但從各家媒體公布的數字，以及自家團隊的調查來看，數字愈來愈正面，讓團隊相當振奮，也代表越來越多人願意認同、站在她這一邊。

蘇巧慧表示，這場選戰是大家一起努力，包括她自己、新北隊，以及所有新北市民，大家共同期待這座城市能夠真正安居樂業、多元精彩，這才是團隊的目標，未來也會堅持這樣的態度，一起走下去，她真的會把握這份期待，也把握大家對她的這個祝福。

此次聯合報調查是在115年11月1日至7日進行，成功訪問1114名設籍新北市的成年人，另有261人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，依據設籍新北市20歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前往藍營票倉新店掃街前受訪表示，每個陣營都有自己的內參民調，她都予以尊重。記者葉德正／攝影