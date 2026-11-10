羅智強列造謠遭推翻事件 建議沈伯洋舉辦「洋流翻車魚金Light獎」

台北市長蔣萬安競辦幹事長、國民黨立委羅智強今在社群平台表示，最近洋流裡滿滿的「翻車魚」，他列舉垃圾車廣播、假旗風波到水餃店爭議，建議民進黨台北市長候選人沈伯洋舉辦洋流翻車魚「金Light獎」。

羅智強表示，第一屆洋流翻車魚「金Light獎」，請大家投出最Light翻車魚。入圍者包括：1號作家廖玉蕙，造謠台北市長蔣萬安用垃圾車廣播拉票，翻車還硬拗，被告才道歉；2號民視，造謠國民黨立委王鴻薇出征洋流店家大翻車，被打臉後道歉；3號財信傳媒董事長謝金河，提名事由同上，真的非常Light。

羅智強指出，4號假旗哥，違反交通規則搖旗挺沈伯洋，被洋流切割說是藍白反串，結果民進黨台北市議員洪健益證實是洋流鐵粉大翻車；5號敞篷姐，違反交通規則挺沈伯洋，被洋流切割說是藍白反串，被證實是洋流鐵粉大翻車；6號民進黨立委吳思瑤，影射TVBS協商不公，被三立和TVBS打臉，要求同意公布協商錄影帶並道歉，至今神隱中，真的非常Light。

羅智強再指出，7號沈伯洋，造謠台北兒虐六都第一用猜的，結果被發現六都兒虐致死第一是高雄；8號沈伯洋，辯論不準備表現像草包，洋相出盡後，牽拖不知道三立和TVBS為何先給題目；9號沈伯洋，辯論被電爆不服，當場向蔣萬安討Line要上訴；10號沈伯洋，當選市長第一件要做的事是種樹，想打蔣萬安又打中高雄市長陳其邁，因為蔣四年種了四萬棵樹，陳主政的高雄發生美濃大峽谷、砍樹種光電等。

羅智強表示，11號到19號都是沈伯洋，包括：將雙城論壇形容為滲透破口；認為中國飛彈打過來，對台灣有很大幫助；把普發一萬元連結到共產黨先窮台、再統一；認若沒有青鳥行動，台積電就無法布局全球；稱比較吃廢死這一套；認為中華民國屬於類殖民體制，需透過制憲解決；反對當散財童子，給每個縣市一百、兩百億元；五月天歌迷拍攝自強隧道時支持獵巫，稱保持警覺；希望未來台北舉行獨立公投。

羅智強說，實在是Light！Light！Light！以上是第一屆洋流翻車魚「金Light獎」的入圍名單，對於「香鬆沈伯洋」、「南北縫合沈伯洋」、「大麻合法化沈伯洋」等眾多沈伯洋此次無法入圍，甚感遺憾，請其他沈伯洋繼續廢話，再接再厲。