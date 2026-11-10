王美惠周日大造勢蔡英文站台、沈伯洋視訊 張啓楷帶志工大隊陸戰

嘉義市長選戰最後衝刺，綠營、藍白陣營把握選前黃金時間，分別透過大型造勢與街掃爭取選民支持。民進黨市長候選人王美惠周日晚間6時，在公明路與啟明路口封街，舉辦「嘉義新時代、團結拚未來」大型造勢晚會；藍白合市長候選人張啓楷近日率志工大隊，採取陸戰街頭拜票，爭取支持。

王美惠周日晚間大型造勢，前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰聯袂站台，內政部長劉世芳、立委郭昱晴出席助陣，安排神祕嘉賓、台北市長候選人沈伯洋，透過遠端視訊驚喜獻唱，搭配台語歌手王彩樺熱情開唱，展現綠營中央地方團結氣勢，力拚將王美惠送進嘉義市政府。

王美惠競總表示，選前大型造勢晚會，選在競總成立場地舉行，當時成立大會吸引5000人，場面盛大氣氛熱烈。這次集結中央重量級政治人物，包括蔡英文、蕭美琴、卓榮泰等，藉高人氣政治人物站台，以及沈伯洋拉抬選情，凝聚支持者士氣，為選戰最後階段注入強心針。

藍白合市長候選人張啓楷近日採取陸戰，集結來自不同政黨、不同背景的100多名志工，從火車站前廣場出發，透過騎單車掃街及徒步拜票等方式，深入市區大街小巷，沿途向店家及市民問候、爭取支持，展現藍白合作的團結行動力。

張啓楷表示，志工來自不同政黨背景，大家共同目標，就是希望讓嘉義更好。藍白合不只是簽署合作備忘錄，更重要的是一起走上街頭、一步一腳印，把政策與理念親自帶到市民面前。張啓楷強調，選戰進入最後階段，競選團隊將持續加緊腳步，走遍嘉義市的大街小巷，把政策說清楚、把承諾講明白，透過行動爭取市民認同。