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繼洋流起點合體柯志恩...蔣萬安今晚與張善政直搗綠票倉延三夜市

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
桃園市長張善政(前左)、台北市長蔣萬安(前右)先前大造勢場同台。聯合報系資料照
桃園市長張善政(前左)、台北市長蔣萬安(前右)先前大造勢場同台。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安繼日前與高雄市長候選人柯志恩到綠營票倉、「洋流」起點的大同區寧夏夜市掃街，今晚再與桃園市長張善政合體，直搗大同區延三夜市拜票，北桃市長聯手拚連任。接下來藍營的選戰策略，將各縣市市長、候選人相互支援拚勝選。

年底選戰倒數18天，台北市長選戰進入肉搏戰，儘管12日才開始請假，蔣萬安近期已開啟密集陸戰模式，昨天晚間下班後到捷運大安站外發愛心貼紙，今晚也將與理工男市長張善政合體，也希望帶動藍軍整體士氣。

除蔣萬安今天行程滿檔，蔣萬安妻子石舫亘今天一早也幫蔣萬安回防大安區，將與總幹事羅智強到大安區安居街的白蘭市場拜票；石舫亘晚間再到北投石牌商城催票，化身是最強分身幫蔣萬安拚勝選。

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蔣萬安 張善政 柯志恩 2026九合一選舉 台北市選舉

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誰在選舉中埋下猜忌的種子？

選舉到了最後階段，綠營猛打「戒慎恐懼」牌。戒慎恐懼說，來自民進黨主席賴清德，因為民調上揚，但「我們還沒贏」，所以要「戒慎恐懼」。不料，越戒慎，卻有越多出人意表的亂子，不管是大作家的「垃圾車助選說」，或是指控藍營「又一村圍事說」，一樁樁網路傳說都連接翻車，不僅看不到綠營支持者的「戒慎」，反而是心中有鬼，製造了一堆「恐懼場景」，指控別人不成，反而成為藍營反攻的助燃劑。

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