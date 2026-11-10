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繼洋流起點合體柯志恩...蔣萬安今晚與張善政直搗綠票倉延三夜市
台北市長蔣萬安繼日前與高雄市長候選人柯志恩到綠營票倉、「洋流」起點的大同區寧夏夜市掃街，今晚再與桃園市長張善政合體，直搗大同區延三夜市拜票，北桃市長聯手拚連任。接下來藍營的選戰策略，將各縣市市長、候選人相互支援拚勝選。
年底選戰倒數18天，台北市長選戰進入肉搏戰，儘管12日才開始請假，蔣萬安近期已開啟密集陸戰模式，昨天晚間下班後到捷運大安站外發愛心貼紙，今晚也將與理工男市長張善政合體，也希望帶動藍軍整體士氣。
除蔣萬安今天行程滿檔，蔣萬安妻子石舫亘今天一早也幫蔣萬安回防大安區，將與總幹事羅智強到大安區安居街的白蘭市場拜票；石舫亘晚間再到北投石牌商城催票，化身是最強分身幫蔣萬安拚勝選。
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