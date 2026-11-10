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張善政競辦：他可能只講得出輝達

聯合報／ 記者朱冠諭鄭國樑／桃園報導

民進黨桃園市長候選人黃世杰日前接受專訪，批張善政市府一度趕跑台積電，並質疑未爭取ＡＩ園區等。張善政競選辦公室昨反擊，黃世杰說法是「跨時空迴力鏢」，龍科三期問題源自前朝，且ＡＩ產業並非只有單一企業，市府正盤點相關條件、爭取ＡＩ產業鏈廠商進駐。

桃園市是工業大市，藍綠陣營連月來針對產業議題多有攻防。黃世杰近日與國際政經策略專家譚耀南接受電視節目主持人謝金河專訪，節目前晚播出，被問到如何重新定位桃園，黃世杰表示，雙北人口外溢，下一任市長應該利用桃園的人口紅利吸納人才、引進產業，並且協助航空城進度往前走，發揮國門之都優勢。

黃世杰也提到，自己時任立委時與鄭文燦市府推動台積電進駐龍科三期，但現任市府卻一度趕跑台積電，如今龍科三期重啟，未來還有環評、再生水計畫等，他上任後會更積極推動；另也表達不能理解張善政附和台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移、原址闢建ＡＩ園區的主張，「身為桃園人，為什麼不爭取ＡＩ園區來桃園？」

張善政競辦發言人莊鎧毓昨回應，龍科三期是前市府為二○二二年市長選舉「先射箭再畫靶」，時任行政院長蘇貞昌在地方溝通不足下，與鄭文燦市府倉促宣布台積電進駐，引發居民反彈；張善政上任後持續與地方協調、依法處理，才讓龍科三期重啟，台積電也有望落腳。

至於張市府被質疑未爭取ＡＩ園區，莊鎧毓直言，黃世杰更是狀況外，「他對ＡＩ的認識可能只講得出輝達」；桃園已有廣達、緯創等伺服器大廠，市府並推動ＡＩＤＣ專區、高階ＩＣ載板專區及龍科三期先進製程，都是ＡＩ產業鏈重要環節；市府現階段重點是盤點土地、水電等條件，吸引完整產業鏈進駐。

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