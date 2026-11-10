AI轉型 魏平政推彰化製造

彰化縣長選戰聚焦產業轉型，國民黨候選人魏平政昨主張以「AI設計、彰化製造」推動傳統產業升級，並以中科二林為重要產業節點，串聯高科技產業與在地製造供應鏈；民進黨陳素月主張成立「產業加速辦公室」，整合資源加速招商引資。

魏平政昨天舉行記者會提出產業轉型政策，邀請台灣經濟研究院前院長、台大經濟系教授林建甫擔任魏平政縣政顧問團總召集人，林建甫建議可參考桃園市政府成立智慧產業學院，協助地方企業掌握AI技術與產業趨勢。

林指出，從大型語言模型、世界模型到機器人的自生智能，結合AI已是世界趨勢，未來有很大的發展空間。並肯定魏平政對地方產業的了解，認為彰化若能成立智慧產業學院，透過課程及專業資源，協助企業接收最新技術與產業資訊，將有助傳統產業升級，他也願意協助推動。

魏平政表示，彰化累積深厚的製造技術與產業供應鏈，下一步應讓既有產業接軌新科技、新人才與新市場，包括水五金、精密機械、金屬加工、車輛零組件及社頭織襪等產業，都可依企業需求導入AI、人工智慧物聯網（AIoT）、智慧自動化及低碳技術，應用於產品設計、製程、設備管理與品質控管，提升生產效率及國際接單能力。

民進黨候選人陳素月則主張成立縣長直屬的「產業加速辦公室」，作為招商引資的單一窗口，整合土地資源、突破行政壁壘，並對接中央「八年一千億」資源，加快地方投資。另提出協助傳統產業導入AI智慧升級及自動化製程，擺脫價格競爭、提升國際接單能力，創造高薪就業機會，吸引人才返鄉。

選戰倒數，陳素月持續基層拜票，團隊密集安排車隊掃街，行程緊湊，今將前往田中、二水，明天則將前往溪湖鎮等地，爭取支持。