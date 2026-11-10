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新聞眼／藍攻福利政策 逼綠現形

聯合報／ 本報記者陳秋雲

投票倒數，台中藍綠攻防趨熱，老人健保補助從立法院延燒到地方，再成選戰焦點。二○一八年，時任市長林佳龍取消老人健保補助，當時競選的盧秀燕主張恢復成為大勝原因之一。如今市長選情緊繃，國民黨想喚起台中人「福利被砍」的經驗，民進黨須說清楚在立院投票紀錄與地方政見的落差，藍綠都不敢掉以輕心。

國民黨從老人健保補助、老農津貼到普發現金，質疑對手何欣純在立法院未支持相關法案，到了地方選舉卻承諾延續福利，想凸顯其政策立場不一致。藍營試圖行政院、立法院的法案爭議，轉化為地方選舉的政策信用，迫使何欣純須為過去的投票紀錄提出解釋。

民進黨回擊把中央、地方權責切開，綠營主張中市府已編列老人健保補助預算，就應持續執行，何承諾若當選會接續推動，把選戰焦點從法案攻防，拉回到台中既有福利不會中斷。對何而言，讓選民相信她會守住福利，避免重演八年前補助遭取消的政治爭議，須說清楚在立院與市長選舉不同調的立場。

值得注意的是，老人健保補助影響不只長者關心，對上有老下有小的「三明治」族群，全年補助近萬元，少了這筆支出，也等於減輕經濟負擔，具有跨世代的政治效應，藍營高調喊話「能否繼續要看下屆市長」，藍營主打「福利消失」的恐嚇牌，也要留心過度操作的回馬槍。

台中選戰轉熱，藍綠基本盤逐漸歸隊，真正要突破的，仍是尚未表態的游離選民與年輕世代。藍綠都想藉老人健保補助爭取選票，但真正要說服游離選民的，終究不是政治口號，能否把福利承諾轉化為治理方案，才能打動選民的心。

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