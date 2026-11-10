老人健保…藍批何欣純開空頭支票 何反駁

立法院三讀通過老人健保費補助等加碼法案，行政院不副署。國民黨立院黨團昨質疑民進黨台中市長候選人何欣純在立院反對相關法案，選舉政見卻承諾延續老人健保補助等，質疑何開空頭支票；市長盧秀燕提醒：明年是否還補助，要看下任市長是誰。何欣純回應，市府已編預算，就應持續執行；民進黨也批藍白不顧財政負擔，漫天喊價。

國民黨立法院黨團昨召開記者會，要求何欣純說明在立法院反對老人健保費補助、老農津貼及普發現金二萬元等法案，卻開政見支票，如當選市長會推動普發現金、延續老人健保補助。

立委黃健豪指出，何欣純去年七月十一日表決普發現金一萬元時投反對票，今年在野黨主張普發二萬元，她又未投票，如今卻簽署台中普發現金承諾書，令人瞠目結舌。黃健豪表示，政治人物選舉開支票不稀奇，但何欣純選前支票就跳票，令人瞠目結舌，根本是「選前講的一畚箕，真正做的卻無一湯匙」。

國民黨市長候選人江啟臣昨受訪說，何欣純反對普發一萬元投反對票，對普發二萬元、老農津貼及老人健保補助又未投票，如今卻承諾當選後延續老人健保補助，立場應該一致，不能讓民眾感覺表裡不一。

民進黨發言人吳崢反駁，民進黨政府早已提出兼顧民眾需求與國家財政的法案，藍白卻不顧財政負擔，選前漫天喊價，侵害行政院預算形成權，將國家財政當選舉提款機。國民黨文傳會主委陳以信反批，民進黨提案加碼叫照顧人民，國民黨加碼就變成買票，根本雙標。

盧秀燕昨表示，中央不副署引發民眾強烈反應，不少人擔心老人健保補助遭取消，因為過去曾有補助被取消的例子。她強調，八年來台中市府推動老人健保補助，這是她選舉的承諾，市民也都享受到了。不過，盧秀燕指出，她今年底卸任，明年預算雖已籌編，但前任市長林佳龍過去曾經刪除相關預算，因此明年能否持續執行，還是要看下一任市長。

何欣純回應，中央有中央的考量，但老人健保補助在台中本來就不是問題，市府既已編列預算，當然就應執行。她若當選市長，也一定會持續推動。她強調，從獲徵召參選至今，立場始終一致，老人健保補助一定繼續辦。