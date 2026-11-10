聽新聞
0:00 / 0:00

演唱會經濟 高雄人優先購票？柯志恩、賴瑞隆攻防

聯合報／ 記者徐白櫻巫鴻瑋／高雄報導
高雄近年受惠於演唱會經濟吸引大批人潮、錢潮。圖為高捷在演場會期間加開班次。圖／高捷提供
高雄近年受惠於演唱會經濟吸引大批人潮、錢潮。圖為高捷在演場會期間加開班次。圖／高捷提供

高雄演唱會一月至八月創造卅六億元觀光產值，國民黨市長候選人柯志恩拋出「高雄人優先購票」主張，民進黨對手賴瑞隆質疑恐助長黃牛、衝擊外地客消費，市長陳其邁認為應了解產業複雜性，遵循國際主流規範。柯則認為，陳其邁恐遭誤導，照顧在地居民與觀光客並非只能二選一。

演唱會該否讓在地人優先購票近來熱議，賴瑞隆昨受訪表示，高雄人優先購票恐會讓歌迷覺得不公平，反而造成負面效果，「柯志恩委員這樣的作法有很大的問題」。他指把世界天團邀到高雄，最重要的是尊重主辦方，展現最大的誠意與配合度。目前演唱會場次已排到明年六月，購票作法有所偏頗，可能帶來永久性影響，籲對手的「提議」，必須慎重。

陳其邁指，單日與停留過夜效益差別非常大，以南韓天團為例，若三天有十五萬人，約七至八成外地粉絲，只要一半的人在高雄過夜，對商圈、夜市、餐旅影響就很大。高雄累積多年經驗建立成熟體系，售票也含括其中，要跟國際城市搶天團，符合國際主流規範比較好；建議候選人多深入了解演唱會產業複雜性，再提主張。

「陳市長可能被誤導」，柯志恩強調從未否定演唱會經濟，而希望再升級、深化，透過場租優惠鼓勵實名制、房價監測及平價住宿認證，防堵黃牛與旅宿哄抬房價，並研議保留少部分票券供高雄市民優先購買，讓承受交通噪音與交通負荷的市民也共享成果，愛爾蘭都柏林、英國倫敦都有相關制度借鏡。

議員邱于軒表示，柯志恩的主張並沒有要排擠外來觀光客。此外搭配戶籍或居住資格審核、實名制等配套，讓居民優先購票，可降低轉售套利空間，「不能把居民優先購票與黃牛問題畫上等號」。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 演唱會 高雄 賴瑞隆 柯志恩

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳其邁談演唱會經濟 柯志恩：好政策應持續精進

市府遷移政見隔空交鋒 柯志恩喊話陳其邁「別為選戰耗掉支持度」

205兵工廠遷建交鋒…賴瑞隆批信口開河 柯志恩：都市重塑戰略被扭曲

國泰世華銀行張震嶽2027台北演唱會 世界卡、CUBE 卡友獨享優先購票

相關新聞

藍綠拚場！李四川五股、泰山掃街 蘇巧慧端文化牌

新北市長選戰廝殺激烈，國民黨李四川昨安排到五股、泰山區車掃，支持者情緒沸騰，藍軍展現陸戰實力。民進黨蘇巧慧偕文化部長李遠參訪十三行博物館，宣布啟動「再造歷史現場２·０計畫」，蘇說，有信心說好新北故事，擦亮城市品牌。

張善政競辦：他可能只講得出輝達

民進黨桃園市長候選人黃世杰日前接受專訪，批張善政市府一度趕跑台積電，並質疑未爭取ＡＩ園區等。張善政競選辦公室昨反擊，黃世杰說法是「跨時空迴力鏢」，龍科三期問題源自前朝，且ＡＩ產業並非只有單一企業，市府正盤點相關條件、爭取ＡＩ產業鏈廠商進駐。

AI轉型 魏平政推彰化製造

彰化縣長選戰聚焦產業轉型，國民黨候選人魏平政昨主張以「AI設計、彰化製造」推動傳統產業升級，並以中科二林為重要產業節點，串聯高科技產業與在地製造供應鏈；民進黨陳素月主張成立「產業加速辦公室」，整合資源加速招商引資。

新聞眼／藍攻福利政策 逼綠現形

投票倒數，台中藍綠攻防趨熱，老人健保補助從立法院延燒到地方，再成選戰焦點。二○一八年，時任市長林佳龍取消老人健保補助，當時競選的盧秀燕主張恢復成為大勝原因之一。如今市長選情緊繃，國民黨想喚起台中人「福利被砍」的經驗，民進黨須說清楚在立院投票紀錄與地方政見的落差，藍綠都不敢掉以輕心。

老人健保…藍批何欣純開空頭支票 何反駁

立法院三讀通過老人健保費補助等加碼法案，行政院不副署。國民黨立院黨團昨質疑民進黨台中市長候選人何欣純在立院反對相關法案，選舉政見卻承諾延續老人健保補助等，質疑何開空頭支票；市長盧秀燕提醒：明年是否還補助，要看下任市長是誰。何欣純回應，市府已編預算，就應持續執行；民進黨也批藍白不顧財政負擔，漫天喊價。

台南催票 陳亭妃喊補齊福利 謝龍介提路平政見

民進黨台南市長候選人陳亭妃昨天持續鐵馬騎乘催票，被問及當選第一要務，她表示，立即檢視六都福利中台南不足的「一次補齊」，預算不足部分也會跟議員溝通；國民黨候選人謝龍介昨則主張當選後建立道路巡查機制與強化修補效率，以坑洞密集、影響行車安全的危險路段優先改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。