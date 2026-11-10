藍綠拚場！李四川五股、泰山掃街 蘇巧慧端文化牌

新北市長選戰廝殺激烈，國民黨李四川昨安排到五股、泰山區車掃，支持者情緒沸騰，藍軍展現陸戰實力。民進黨蘇巧慧偕文化部長李遠參訪十三行博物館，宣布啟動「再造歷史現場２·０計畫」，蘇說，有信心說好新北故事，擦亮城市品牌。

新北幅員大，李四川團隊啟動「海納百川」車掃，昨前進五股、泰山，偕市議員陳明義、蔡淑君，及市議員候選人鄭丞宏、蔡佩呈一同站上掃街車。車隊從五股成洲七路出發，沿途行經成泰路四段、凌雲路及西雲路，沿線可見「川粉」搖旗吶喊、戴「挺川」棒球帽等候，李四川向支持者揮手致意，並彎身與民眾擊掌，多名里長也在隊伍中，氣氛熱絡。

蘇巧慧日前在板橋造勢，邀行政院長卓榮泰站台，卓宣稱淡海智慧科學城二○二九年可進駐使用，引發藍營質疑。

李四川競辦昨表示，依內政部相關資料，淡海科學城預計二○三五年完成工程，蘇巧慧、卓榮泰宣稱的二○二九年可進駐，與官方規畫時程有落差，要求蘇巧慧陣營說明二○二九年進駐的依據以及具體範圍，若連工程進度未釐清就對外宣稱可進駐，顯見蘇巧慧真的不熟市政。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）昨偕文化部長李遠參訪八里十三行博物館，也談文化行銷城市構想。圖／蘇巧慧競辦提供

新北市立十三行博物館典藏出土文物逾十三萬件（組），現有典藏空間趨近飽和，市府規畫建「典藏暨科技互動館」，打造兼具文物保存、研究及展示功能的新場館，獲文化部「再造歷史現場２·０」計畫核定補助三億元，拚二○三一年完工營運。李遠說，考古是浪漫的事，台灣歷史過去有不同的解讀與書寫方式，「再造歷史現場計畫」能重建歷史現場，讓歷史說話。

蘇巧慧說，考古不應只是展櫃裡的文物，應走進民眾生活，透過考古認識過去、理解現在，對未來有更多想像，也讓歷史不只是被保存，更能轉化為城市發展動能。