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緊咬林國漳金主關係 藍營再邀辯論

聯合報／ 記者詹宜庭戴永華／連線報導

國民黨立法院黨團昨開記者會，指民進黨宜蘭縣長候選人林國漳參與新潮流金主「力麗集團」相關事業，背後恐涉土地開發及政商利益關係。國民黨團要求林完整說明公開投資關係、釐清土地開發利益及提出利益迴避制度，並下最後通牒要求公開辯論，向宜蘭縣民說清楚。立委林沛祥直言「人民的疑問不會自動消失」。

林國漳競辦回應，吳宗憲陣營把永成環科公司的股票寫成前身的永續發展，選舉登記時不敢據實載明，直到東窗事發才抽換補正，永成環科是甲級廢棄物處理業者，歷年累計卅一筆環保裁罰紀錄，劣跡斑斑，「這就是吳宗憲的環境永續價值嗎」？吳競辦諷林國漳「見笑轉生氣」，反問林有無大賺房地財？未來如果當選縣長要如何與建商、金主利益迴避？

國民黨團書記長許宇甄說，林國漳滿嘴公益，稱自己放棄台北高薪回到宜蘭，私底下卻與建商合資大舉開發土地，更是綠營的「新潮流寶寶」；新潮流主力金主「力麗集團」在宜蘭投資「力麗明池」，林也參與投資，所以林不能再問Ａ答Ｂ，躲在幕後發聲明，用「誤植」一手遮天。

立委黃建賓說，林投資的力麗集團與中國大陸關係密切，集團旗下「力麒建設」前董事長郭銓慶是民進黨新潮流金主；力麒早在二○一五年就與中共控制的北京控股公司合作投入觀光事業，甚至前往古巴投入百億元頂級飯店開發案。他質疑，林國漳投資的事業體大賺「紅錢」，難道不知道自己投資的公司背景是什麼？

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