選前對決 謝國樑童子瑋今午直播辯論

基隆市長謝國樑拚連任，與對手童子瑋藍綠對決，兩人今天將在網路直播辯論會攻防。謝說，這場辯論是他主動發起邀請，要向市民報告四年施政成果及未來規畫。童指近年城市發展停滯，很多基隆人心有不甘，他會讓市民知道未來發展藍圖。

距投票剩十八天，這場辯論會由匯流新聞網主辦，辯論分成政見申論、交叉詰問、媒體提問和結論四個階段，時間在今天中午十二時至下午一時二十分，全程一小時二十分鐘。

另外，基隆市選委會本月二十三日將舉行市長選舉公辦政見發表會，謝國樑、童子瑋皆勾選同意以辯論方式進行，雙方將會透過這兩場同台機會交鋒。

民眾黨主席黃國昌昨到基隆陪黨提名的市議員候選人掃街，他說，縣市長候選人願意透過辯論討論市政，讓市民能知道施政理念，也檢驗從政表現，在民主社會是好事。黃也說，謝國樑身為現任市長，願與競選對手公開辯論，令他非常佩服。

黃國昌也提及台南市長候選人陳亭妃、嘉義市長候選人王美惠逃避辯論，他曾公開請教賴清德總統，為何民進黨標準這麼奇怪？民進黨還有好多縣市長候選人傲慢地拒絕辯論。既然已經投入選舉， 爭取行政首長這麼重要位置，接受辯論、接受公開檢驗，是絕大多數選民共同的期待。

謝國樑強調，這將是基隆市長選舉史上第一次有候選人辯論，非常有意義，期待透過這次機會，向市民報告四年施政成果，及未來對基隆的規畫及方向，這場辯論有助於讓市民更清楚雙方的政策主張。

民進黨基隆市長候選人童子瑋（左）今天將在網路直播辯論會和市長謝國樑直球對決。童子瑋昨天車掃拜票。記者邱瑞杰／攝影

童子瑋說，希望透過辯論暢談城市發展藍圖，近年基隆經濟發展蕭條，到處貼著租、售看板，城市變得沒有靈魂、生氣，年輕人缺乏發展機會，他將一步步調整，讓基隆重回正軌。