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陳瑩團隊 猛攻吳秀華家族開發案

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

民進黨台東縣長候選人陳瑩團隊五天內三度開記者會，昨持續指控國民黨對手吳秀華家族投資案劣跡斑斑，富山美麗海景安養中心疑似「分割基地、規避環評」，另緊鄰地號違規整地挨罰。吳秀華競選總部回應，過程合法、禁得起考驗。

陳瑩競選總部引述報導指稱，富山美麗海景安養中心面積約三公頃，分割成三筆土地，主要開發基地面積刻意控制為九九八六平方公尺，距離一公頃環評門檻僅差十四平方公尺，緊鄰安養中心的三五六地號另提出水土保持計畫，有刻意規避環評之嫌。

吳秀華競總回應，安養中心水保相關工作按照縣府流程規定施作，所有水土保持相關作業及申請要件皆已完成，完全合法，禁得起考驗。

陳瑩競辦質疑，安養中心旁、富山段三五九地號未納入開發申請範圍，竟有挖土機進駐清除大面積植栽，今年十月被台東縣政府裁罰六萬元；此地十年前也曾因違反「水土保持法」遭裁罰十五萬元，「難道吳家開發土地，可以先做再說」？

競辦發言人、議員簡維國另批評，吳秀華丈夫高王修勇是警察，曾經擔任議長隨扈，長期在機要秘書室擺放骨董茶壺、泡茶設備及私人用品，議長家人不該把議會辦公室當成私人倉庫，公私不分。吳秀華競辦回應，機要秘書室閒置未使用，所以暫存放物品，沒有占用問題。

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