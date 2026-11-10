雲林政見會 張嘉郡拋產業轉型 劉建國指發展停滯

雲林縣長候選人電視公辦政見發表會錄影昨登場，四名候選人皆出席，形成藍綠交鋒。

國民黨候選人張嘉郡主打產業轉型、ＡＩ智慧城市及長幼福利，要讓雲林無縫接軌、一躍而上；民進黨候選人劉建國則猛攻縣長張麗善，以嘉縣作比較，直指雲林不能再原地踏步。

張嘉郡率先登台，闡述施政藍圖前先談到老農津貼修法上周三讀通過，她說，藍白提出的每月一萬五千元才是基本溫飽基準線，「這也是我的態度，希望讓鄉親過更好的生活」；她並提出設立次世代巨型垂直整合科學園區、青年創業加碼一億元、長輩健保免費、活用敬老卡點數、加碼生育補助等政見，推動農業、工商與科技並進。

劉建國表示，自己是背負人民期待所賦予的政治使命，對手可能是家族政治生命的延續，且雲林、嘉義兩縣差距愈來愈大，對手的姑姑、縣長張麗善持續宣傳的「九加一產業園區」，經過八年仍沒有廠商進場動土設廠，且雲林敬老金僅為嘉縣的三分之一，嘉縣敬老卡也提高到一千點、雲林仍是零點，難對長輩交代。

無黨籍候選人林佳瑜表示，科技發展有其全球趨勢，科技創新始終來自民間，社會福利也是由民間發起，政府並非唯一推動力量，公家機關的角色應該是提供服務；無黨候選人吳炳輝主張說，參選要打倒黑道、將黑道勢力掃出雲林，讓士農工商都有出頭天的機會。節目預計本月十八日播出。

另，受薔琵颱風等影響，雲林二期稻作稻穀出現乾癟甚至空包彈等情形，張嘉郡昨到西螺鎮農會關心收購情形，她說，持續爭取將稻米在內的雲林農作物全品項納入延遲性災損現金補助。

劉建國昨辦「全國六師後援會」成立大會，由衛福部前部長邱泰源擔任總召集人，集結醫師、牙醫師、中醫師、建築師、會計師及律師領域代表，他說，當選將讓專業參與政策規畫與執行。