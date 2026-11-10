回應本報民調 李四川：支持者別沉默 蘇巧慧：努力獲認同

聯合報昨公布民調顯示新北市長選情拉鋸，國民黨候選人李四川昨回應，選戰確實相當激烈，呼籲所有支持者不要再沉默，一起站出來，因為少了這一票，可能就會輸；李競辦主任江怡臻說，政治立場極化、高度動員的聲音往往比較大。民進黨候選人蘇巧慧表示，過去九百多天的努力，認同她的人愈來愈多，民調數字也正向發展。

聯合報昨天發布新北市長選舉最新民調，蘇巧慧領先三個百分點，媒體詢問李四川接下來是否會有其他策略來爭取中間選民的支持。李表示，所有民調都會參考，呼籲支持者在十一月廿八日用選票決定新北市的未來；他會持續走遍新北廿九區，也會車掃，爭取所有市民支持。

「這民調像大病初癒之後的第一份健檢報告。」江怡臻在臉書表示，所有指數在及格邊緣，是危機也是轉機；其中女性票明顯落後，青年支持差距縮小、民眾黨支持者逾八成挺李，都是選戰至今的重要進展。她說，五月以來李四川民調始終穩定領先，選舉日「街頭才是最真實的民調現場」，她對李四川及新北市民都有信心。

蘇巧慧說，她持續談政策、談願景的態度獲得更多市民認同，非常感謝，「蘇巧慧準備好了」，未來會持續透過線上、線下活動與市民互動，讓新北市除了安居樂業，也能更加多元精彩；她預告明天將舉辦「創作者之夜」，希望透過更多元的活動，讓市民看見新北未來的可能性。

對李四川質疑她的工程能力，蘇巧慧說，市長最重要的能力，是協調、爭取資源，以及把對的人放在對的位置上，具備整合各方力量的能力，才是首長最重要的特質；但她也說，自己是「懂工程、會工程」的人，地方鄉親就是最好的見證人。李四川則回嗆，最近立院三讀通過的長者健保費補助，行政院長卓榮泰又不副署，「她講的協調力，其實都在用嘴巴講」。