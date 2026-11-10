指垃圾車廣播助選挨告 廖玉蕙致歉

作家廖玉蕙在臉書發文指北市垃圾車公然廣播助選台北市長蔣萬安，被打臉後悄悄刪文，藍營議員候選人昨赴北檢告發廖涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，眾人齊呼「造謠翻車，廖玉蕙道歉」，並在北檢門口播放高雄市長陳其邁透過垃圾車廣播方式政令宣導防治登革熱、大腸癌等疾病篩檢政策。

廖玉蕙昨晚在臉書發文表示，對於其中未經充分查證的部分，「我希望在此鄭重說明並致歉。」她認為，「越是關心公共議題，越應該謹慎面對事實。個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證。」但她「沒有在這件事上做到自己應有的標準」，承認「將未經確認的理解當成事實公開表達」，做錯了。

廖玉蕙指出，當時她根據自己聽到的廣播與當下的理解，將內容描述為市長選舉的拉票宣傳。然而，她並未先取得完整的現場錄音，也沒有進一步確認實際播出的文字內容，就公開表達。事後，台北市環保局公布疫苗接種宣導音檔，其中並無她所引述的選舉拉票語句。她已將原貼文撤回，「也必須承認，先前的具體描述並沒有經過充分查證」。

蔣萬安說，這已經不是第一次發生類似的事情，「我寧願相信，她也認知到相關事實是如何」，接下來評論更加小心就好，終究她不是政治人物；相形之下，「有人」一再造謠北市兒虐最多，且不只講一次，甚至大言不慚說是「用猜的」，不道歉不更正，才是最壞的示範。

對廖玉蕙一度刪文卻未道歉，前台大校長管中閔批這種抹黑又不道歉的政治做法扭曲人性，但別人指出錯誤後，她既不認錯，也不道歉，而是繼續強辯。國民黨新北市長候選人李四川說，做錯事就應該道歉，不要硬拗，又不認錯。