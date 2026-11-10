聽新聞
0:00 / 0:00

指垃圾車廣播助選挨告 廖玉蕙致歉

聯合報／ 記者林麗玉陳宛茜黃子騰蕭雅娟／連線報導

作家廖玉蕙在臉書發文指北市垃圾車公然廣播助選台北市長蔣萬安，被打臉後悄悄刪文，藍營議員候選人昨赴北檢告發廖涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，眾人齊呼「造謠翻車，廖玉蕙道歉」，並在北檢門口播放高雄市長陳其邁透過垃圾車廣播方式政令宣導防治登革熱、大腸癌等疾病篩檢政策。

廖玉蕙昨晚在臉書發文表示，對於其中未經充分查證的部分，「我希望在此鄭重說明並致歉。」她認為，「越是關心公共議題，越應該謹慎面對事實。個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證。」但她「沒有在這件事上做到自己應有的標準」，承認「將未經確認的理解當成事實公開表達」，做錯了。

廖玉蕙指出，當時她根據自己聽到的廣播與當下的理解，將內容描述為市長選舉的拉票宣傳。然而，她並未先取得完整的現場錄音，也沒有進一步確認實際播出的文字內容，就公開表達。事後，台北市環保局公布疫苗接種宣導音檔，其中並無她所引述的選舉拉票語句。她已將原貼文撤回，「也必須承認，先前的具體描述並沒有經過充分查證」。

蔣萬安說，這已經不是第一次發生類似的事情，「我寧願相信，她也認知到相關事實是如何」，接下來評論更加小心就好，終究她不是政治人物；相形之下，「有人」一再造謠北市兒虐最多，且不只講一次，甚至大言不慚說是「用猜的」，不道歉不更正，才是最壞的示範。

對廖玉蕙一度刪文卻未道歉，前台大校長管中閔批這種抹黑又不道歉的政治做法扭曲人性，但別人指出錯誤後，她既不認錯，也不道歉，而是繼續強辯。國民黨新北市長候選人李四川說，做錯事就應該道歉，不要硬拗，又不認錯。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 廖玉蕙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍營告發廖玉蕙涉違反選罷法 轟「造謠翻車、活成方唐鏡」

藍提告前廖玉蕙臉書刪文 蔣萬安怒指一事：沈伯洋才是最壞示範

垃圾車廣播挺蔣？ 藍周一告作家造謠

廖玉蕙控垃圾車政策宣傳不避嫌 游淑慧：參考高雄陳菊當年首創

相關新聞

藍綠拚場！李四川五股、泰山掃街 蘇巧慧端文化牌

新北市長選戰廝殺激烈，國民黨李四川昨安排到五股、泰山區車掃，支持者情緒沸騰，藍軍展現陸戰實力。民進黨蘇巧慧偕文化部長李遠參訪十三行博物館，宣布啟動「再造歷史現場２·０計畫」，蘇說，有信心說好新北故事，擦亮城市品牌。

張善政競辦：他可能只講得出輝達

民進黨桃園市長候選人黃世杰日前接受專訪，批張善政市府一度趕跑台積電，並質疑未爭取ＡＩ園區等。張善政競選辦公室昨反擊，黃世杰說法是「跨時空迴力鏢」，龍科三期問題源自前朝，且ＡＩ產業並非只有單一企業，市府正盤點相關條件、爭取ＡＩ產業鏈廠商進駐。

AI轉型 魏平政推彰化製造

彰化縣長選戰聚焦產業轉型，國民黨候選人魏平政昨主張以「AI設計、彰化製造」推動傳統產業升級，並以中科二林為重要產業節點，串聯高科技產業與在地製造供應鏈；民進黨陳素月主張成立「產業加速辦公室」，整合資源加速招商引資。

新聞眼／藍攻福利政策 逼綠現形

投票倒數，台中藍綠攻防趨熱，老人健保補助從立法院延燒到地方，再成選戰焦點。二○一八年，時任市長林佳龍取消老人健保補助，當時競選的盧秀燕主張恢復成為大勝原因之一。如今市長選情緊繃，國民黨想喚起台中人「福利被砍」的經驗，民進黨須說清楚在立院投票紀錄與地方政見的落差，藍綠都不敢掉以輕心。

老人健保…藍批何欣純開空頭支票 何反駁

立法院三讀通過老人健保費補助等加碼法案，行政院不副署。國民黨立院黨團昨質疑民進黨台中市長候選人何欣純在立院反對相關法案，選舉政見卻承諾延續老人健保補助等，質疑何開空頭支票；市長盧秀燕提醒：明年是否還補助，要看下任市長是誰。何欣純回應，市府已編預算，就應持續執行；民進黨也批藍白不顧財政負擔，漫天喊價。

台南催票 陳亭妃喊補齊福利 謝龍介提路平政見

民進黨台南市長候選人陳亭妃昨天持續鐵馬騎乘催票，被問及當選第一要務，她表示，立即檢視六都福利中台南不足的「一次補齊」，預算不足部分也會跟議員溝通；國民黨候選人謝龍介昨則主張當選後建立道路巡查機制與強化修補效率，以坑洞密集、影響行車安全的危險路段優先改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。