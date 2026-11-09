李四川籲支持者不再沉默 用選票決定新北未來

國民黨新北市長參選人李四川今天下午進行「海納百川」車隊掃街，他針對民調落後一事表示，呼籲所有支持者，不要再沉默，一起站出來，用選票來決定新北市的未來。

李四川今天進行「海納百川」車隊掃街拜票，雖然天氣變冷，但他前往五股、泰山，深入地方向市民朋友問候，沿途許多民眾揮舞國旗、比出3號OK手勢，表達對李四川的肯定與支持。

李四川接受媒體聯訪時對於最新民調落後對手一事表示，所有的民調，他都會參考，現在選戰確實相當激烈，因此，他呼籲所有支持者，不要再沉默，一起站出來，因為少了這一票，可能就會輸，希望支持者用選票來證明、決定新北市的未來。

李四川晚上還到了樹林區的育林國小，和國民黨主席鄭麗文一起出席新北救台大行動的宣講活動。李四川表示，經過大罷免後，藍綠各自歸隊，但是藍軍支持者卻變得相當沉默，不敢表達自己意見。

他表示，國家會變壞不是壞人太多，而是好人太沉默，才讓壞人太囂張，呼籲支持者站出來表態，一定要出來投票。

鄭麗文表示，台灣今天的民主，不能被對手所有龐大的資源及包裝的人設，帶風向牽著鼻子走。對於藍軍支持者不敢表態的問題，她早就知道會發生，因為今年的選舉是她從事政治30多年來最不公平的選舉。

她表示，當民進黨拿不出政績，推不出一流人才，就靠國家機器及龐大資源，靠網軍及媒體，以及利用司法等工具，產生寒蟬效應。大家接到民調電話擔心會不會被點名作記號、會不會被查水表，乾脆就不表態。

她表示，這場選舉已變調，大家都不敢表態，因此，她呼籲大家，民調可以不表態，但投票時一定要出來投票，為台灣的價值、品德、精神及民主，需要每個人的手中的選票來守護。