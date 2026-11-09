廖玉蕙對垃圾車廣播一事致歉：越關心公共議題 越應謹慎面對事實

針對垃圾車廣播事件，作家廖玉蕙晚間在臉書發文致歉。她表示，對於其中未經充分查證的部分，「我希望在此鄭重說明並致歉。」她認為，「越是關心公共議題，越應該謹慎面對事實。個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證。」但她「沒有在這件事上做到自己應有的標準」，認為自己「將未經確認的理解當成事實公開表達」做錯了。

她表示，願意為自己未經充分查證的具體發言負起責任，也會以更謹慎的態度面對往後的公共討論。

廖玉蕙日前在臉書發文，表示自己聽到台北市垃圾車的廣播，並根據當下的理解，將廣播內容描述為「市長選舉的拉票宣傳」。事後，台北市環保局公布了該廣播的實際音檔，證實該廣播其實是「疫苗接種宣導」，其中並沒有廖玉蕙所指稱的選舉拉票語句。

廖玉蕙臉書全文如下：

近日，我在臉書貼文中提及台北市垃圾車廣播的內容，引起社會討論。對於其中未經充分查證的部分，我希望在此鄭重說明並致歉。 當時，我根據自己聽到的廣播與當下的理解，將內容描述為市長選舉的拉票宣傳。然而，我並未先取得完整的現場錄音，也沒有進一步確認實際播出的文字內容，就公開表達。 事後，台北市環保局公布了疫苗接種宣導音檔，其中並無我所引述的選舉拉票語句。我已將原貼文撤回，也必須承認，先前的具體描述並沒有經過充分查證。 將未經確認的理解當成事實公開表達，這是我做錯的地方。 對於因此造成的誤解、困擾，以及受到影響的人，我誠懇致歉。 關心公共事務、監督政府，是公民應有的權利；但越是關心公共議題，越應該謹慎面對事實。個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證。我一直相信這個道理，卻沒有在這件事上做到自己應有的標準。我願意為自己未經充分查證的具體發言負起責任，也會以更謹慎的態度面對往後的公共討論。