李四川談民調喊藍軍別沉默 「國家變壞是好人太沉默」

國民黨新北市長候選人李四川今晚間出席樹林「救台大行動」，聚焦樹林未來建設，表示若年底順利進入新北市府，「第二天我就可以把侯市長交給我的大巨蛋接起來」，並重申樹林鐵路地下化「一定要做」，搭配大漢溪捷運縱貫線，盼帶動樹林及大柑園整體發展。

李四川表示，投入選戰7、8個月來，近期台北出現所謂「洋流」，但新北有「海納百川」。面對外界質疑他的競選看板較少，他說，看板再多，道路也不會因此變平，遇到大雨，水溝排水問題也不會自己解決，「還是要做事情的人，才有辦法做市政」。

李四川說，若年底進入新北市府，上任後即可立即接手侯友宜市府規畫的新北大巨蛋。他表示，自己過去參與過台北小巨蛋，也完成台北大巨蛋相關工作，對大型場館建設並不陌生，希望延續推動樹林大巨蛋，實現「南有巨蛋城、北有科學城」構想。

針對樹林發展，李四川再度強調鐵路地下化的重要性。他表示，鐵路長期將樹林都市空間切割，許多都市計畫因此受到限制，雖然鐵路地下化工程困難，但「做工程就是看你要不要做」，只要有決心，就應設法克服。

除鐵路地下化外，李四川也重申大漢溪捷運縱貫線構想，規畫自台北市大稻埕跨越淡水河，串聯三重、新莊、樹林等地，並進一步銜接其他捷運路網。他表示，相關交通建設若能逐步完成，才能真正形成基北北桃生活圈，「新北下一個十年絕對會不一樣」。

長者政策方面，李四川也再批行政院未落實立法院通過的長者健保相關政策，認為新北65歲以上人口眾多，中央應分擔部分財政責任。他並重申敬老卡政策，明年新北敬老卡每月已有600點規畫，若由他接手市政，希望其中300點能進一步擴大作為購物使用，讓長者可在超商等通路購買日常用品。

談到今天公布的聯合報新北市長民調，李四川表示，民調都會參考，但選戰最後階段更重要的是支持者是否願意站出來。聯合報最新民調顯示，蘇巧慧支持度42%、李四川39%，差距仍在抽樣誤差範圍內。

李四川說，大罷免過後，部分支持國民黨的民眾變得較為沉默、不敢公開表達意見，但「國家會變壞，不是壞人太多，是好人太沉默」。他呼籲支持者不要再沉默，最後階段要勇敢表態，也要成為他的「分身」，持續催票、拉票，並在11月28日出門投票。

這次調查單位聯合報於11月1日至7日進行，成功訪問了1114位設籍新北市的成年民眾，另有261人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍新北市廿歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。

國民黨新北市長候選人李四川今晚間出席樹林「救台大行動」。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今晚間出席樹林「救台大行動」。記者張策／攝影