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新竹縣長選戰延燒！張益豪、黃郁雯籲正視竹北市政問題

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
竹北代表候選人黃郁雯強調不要黑金、家族干涉、落款，更不能容許霸凌及網路霸凌。記者黃羿馨／攝影
竹北代表候選人黃郁雯強調不要黑金、家族干涉、落款，更不能容許霸凌及網路霸凌。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長選情升溫，今天晚間「選戰第一線」在竹北市舉辦直播活動，剖析地方政治、揭露選情關鍵，前竹北市長機要秘書、竹北市代候選人張益豪質疑現任竹北市長、民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的市政執行與預算運用，並以公園改造、市場工程、地下道整修及智慧公車站牌等案例，指稱市公所在工程規畫、預算編列及行政效率上都有檢討空間。對於今晚的相關指控，鄭朝方陣營尚未回應。

張益豪表示，公共建設應重視居民意見，不能等到民怨爆發才溝通。他也針對市場工程預算、北興里集會所流標、三民路地下道整修經費，以及智慧公車站牌遲未全面建置等問題提出質疑，認為市府應檢視工程預算與執行效率，將資源用在民眾真正需要的地方。

張益豪表示，自己從2018年鄭朝方參選縣長、2020年立委選舉到2022年竹北市長選戰，一路協助輔選，鄭當選後也曾擔任市長室幕僚，但任職10個月便離開。他透露，當時曾詢問鄭朝方關於家人「能不能不要再介入市政」，卻始終沒有得到回應，成為離職原因之一。

他也質疑，若鄭朝方未來參選縣長，面對個人、家族與縣民利益衝突時，該如何取捨；對於近期發言後遭網路攻擊，他則呼籲應正視市政問題，而非迴避批評。

他強調，自己站出來並非為了選舉操作或個人利益，而是希望選民在投票前，能取得充分、公開透明的資訊，自行判斷候選人是否適合擔任新竹縣長。

竹北代表候選人黃郁雯表示，身為年輕政治人物，投入參政是希望新竹縣政回歸正常道路，強調不要黑金、家族干涉、落款，更不能容許霸凌及網路霸凌，這也是她加入「還我乾淨竹縣聯盟」的原因。她認為，年輕政治人物從政應該要有良心，不能只考量個人政治前途。

她也肯定張益豪站出來揭露相關問題，認為張益豪原本可以留在舒適圈，維持自己的政治前途，卻選擇站出來，選擇了良心。

前竹北市長機要秘書、竹北代表候選人張益豪質疑竹北市長鄭朝方的市政執行與預算運用。記者黃羿馨／攝影
前竹北市長機要秘書、竹北代表候選人張益豪質疑竹北市長鄭朝方的市政執行與預算運用。記者黃羿馨／攝影

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