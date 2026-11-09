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藍白議員候選人樹林同台 聚焦大巨蛋、鐵路地下化與都市計畫

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市議員洪家君（左二起）、呂家愷、黃永昌與民眾黨新北市議員候選人吳亞倫今在樹林「救台大行動」同台，接力為國民黨新北市長候選人李四川拉票。記者張策／攝影
國民黨新北市議員洪家君（左二起）、呂家愷、黃永昌與民眾黨新北市議員候選人吳亞倫今在樹林「救台大行動」同台，接力為國民黨新北市長候選人李四川拉票。記者張策／攝影

國民黨新北市議員洪家君、黃永昌呂家愷及民眾黨新北市議員候選人吳亞倫，今晚間在樹林「救台大行動」活動一同登台。黃永昌、呂家愷都將焦點放在樹林未來建設，盼由具有工程及都市計畫經驗的國民黨新北市長候選人李四川接手，推動大巨蛋周邊開發、鐵路地下化及地方都市計畫；吳亞倫則以政治素人身分爭取選民支持。

黃永昌表示，李四川過去即與樹林地方有長期互動，熟悉地方建設需求，如今投入新北市長選舉，除具工程背景，也有都市計畫及市政歷練。他指出，隨著新北大巨蛋確定落腳樹林，未來周邊都市計畫及交通建設都將成為地方發展關鍵，希望由李四川進一步推動。

黃永昌也特別提到樹林鐵路問題，認為鐵路長期切割地方發展，若未來能推動地下化，不僅可改善交通，原有鐵路空間也有機會轉型為公園、綠地及公共設施，進一步改善都市景觀與生活環境。他說，樹林要「脫胎換骨」，交通及都市計畫必須一起處理。

呂家愷則表示，與其把最後選戰時間全部花在政黨攻防，不如一票一票替市長、議員及里長候選人拉票。他說，大巨蛋落腳樹林並不代表地方建設已經完成，真正的挑戰才正要開始。

呂家愷指出，樹林仍有多項長年等待推動的都市計畫，包括防洪、萬坪公園及其他開發案，隨著大巨蛋確定落腳，周邊都市計畫應加快進度，不只看到雛形，也要進入後續執行。

他也提到，樹林不少老舊社區仍面臨汙水接管及基礎建設問題，大巨蛋開發後，周邊交通引道及整體交通系統也必須同步規畫，不能只蓋一座大型場館，卻沒有處理居民日常生活所需。

呂家愷表示，過去二、三十年，樹林相較土城、三峽及鶯歌的發展速度有限，未來幾年將是地方重新整合建設的重要階段，因此需要具工程、督工及大型場館建設經驗的人帶領市府。他喊話支持李四川，並呼籲支持者在最後選戰階段「一天一個人拉5票」。

民眾黨新北市議員候選人吳亞倫則表示，自己是首次參選的政治素人，「政治素人沒有包袱」，盼選民給新人機會。她表示，距離投票只剩最後階段，希望支持者持續拉票、催票，提高投票率。

活動最後，洪家君、黃永昌、呂家愷、吳亞倫等人也共同登台，向現場支持者拜票，呼籲選民在最後倒數階段持續動員。

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