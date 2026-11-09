新竹選戰再開火！游毓蘭力挺徐欣瑩 陳冠宇揭鄭朝方施政問題

新竹選戰再開火！「選戰第一線」今晚移師新竹縣竹北市舉辦直播活動，吸引鄉親到場。立委葉元之、前立委游毓蘭，以及3位竹北市民代表候選人等輪番登台，針對地方建設及新竹縣長選情等議題發表看法，並表達對國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩的支持，揭露民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的竹北施政問題，呼籲票投徐欣瑩。

曾任民進黨立法院黨團幕僚的竹北市民代表候選人陳冠宇批評鄭朝方上任後，熱衷個人形象包裝，不僅公共工程頻繁署名、發放印有個人姓名的宣傳小物，更耗資近千萬元裝潢市長辦公室，卻不願公開讓市民檢視，質疑鄭將公帑用於個人造勢，忽略弱勢照顧及基層公共建設需求。

陳冠宇進一步指控，鄭朝方胞兄鄭朝瀚私下介入市政工程及標案，甚至對不配合的基層人員施壓、辱罵，形成「下屬的功勞是上司的功績，上司的過錯卻是下屬的責任」的政治文化。他也質疑竹北市財政紀律惡化，聲稱過去累積30多億元的市庫盈餘，短短4年就耗掉約15億元，批評鄭朝方將個人利益置於公共利益之上。

陳冠宇強調，站出來並非為了個人選舉利益，「你們可以不投給陳冠宇，但千萬不能投給鄭朝方」，認為這場選舉已超越藍綠之爭，攸關竹縣未來治理。他呼籲選民支持徐欣瑩，避免他所質疑的家族干政、基層施壓等問題從竹北擴大至整個新竹縣。對於今天晚間的相關指控，本報記者詢問鄭朝方陣營，目前尚未回應。

前立委游毓蘭強調徐欣瑩曾在立法院支持改善警消同仁退休待遇，也肯定徐欣瑩具備紮實學經歷，並熟悉地方事務，認為她是有實力、有能力帶領新竹縣的候選人。她呼籲支持者在投票日用選票讓執政者知道，哪些事情是人民不能容忍的。