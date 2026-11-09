李四川昔助拚立委 如今換洪孟楷冒雨相挺：冥冥之中有註定

「救台大行動」今晚間前進新北樹林，於育林國小舉行第9場巡迴宣講，國民黨新北市長候選人李四川、黨主席鄭麗文、立委洪孟楷等人到場。洪孟楷致詞時回憶，2024年自己參選立委，當時仍任台北市副市長的李四川曾到泰山陪他車隊掃街，如今角色互換，換成他陪李四川冒雨掃街，直呼「冥冥之中有註定」，盼支持者在選戰最後階段集中催票。

「救台大行動」由黨外在野大聯盟發起，以全台巡迴宣講形式進行，9月從嘉義市首場出發，先後走過屏東、彰化、高雄、嘉義縣、新竹等地，今晚第9場移師新北樹林，並以力挺李四川為活動主軸。

洪孟楷一上台便表示，雖然現場有直播，但更希望靠近台下支持者，便步行下台到觀眾席中間，他說，從淡水趕到樹林，為了幾分鐘致詞，來回車程就得花上不少時間，「但是看到樹林，我心情好，就甘之如飴」。

洪孟楷說，今天下午才與李四川在泰山冒雨車隊掃街，兩人在車上比出大愛心，沿途也有民眾跟著回比愛心，讓他相當感動。他當時還特別問李四川，「你記不記得上一次站在車隊上，在泰山掃街是什麼時候？」

洪孟楷回憶，2024年自己投入立委選舉時，李四川仍擔任台北市副市長，當時特地到泰山陪他掃街，「義不容辭、拔刀相助」；如今再次回到泰山，卻換成李四川投入新北市長選戰，由他站在後方陪李四川掃街。

洪孟楷說，「沒想到過了幾年，現在換孟楷站在身後陪川伯掃街」，相信正向、陽光、溫暖的人終究會聚在一起，「既然當時川伯來陪孟楷掃街，今天換孟楷陪川伯掃街」，希望支持者也能一路相挺。

洪孟楷致詞期間，國民黨主席鄭麗文剛好抵達活動現場，場內隨即響起掌聲及歡呼聲，洪孟楷也轉身向鄭麗文致意，也笑說希望李四川最終得票「跟鄭麗文主席的身高一樣高」，呼籲支持者最後階段集中火力催票、拉票。

話鋒一轉，洪孟楷也談到近期選戰攻防。他表示，新北人口超過400萬，需要的不是每天政治算計，而是「純的心、純的善」，並再度提及蘇家相關事業取得政府投資爭議，質疑一般民眾創業必須向銀行貸款、甚至抵押資產，涉及政府資源時更應接受公平檢驗。

洪孟楷也批評近期網路政治攻防，認為不同政治立場可以辯論，但不能捏造不存在的事情攻擊他人。他形容，若連「三分真、七分假」都不是，而是完全虛假的內容仍能被拿來攻擊，「如果這樣能夠讓他成功的話，台灣以後沒有真理、沒有天理」。

他表示，11月28日投下的一票，不只是選出市長、議員或其他民意代表，也是「善良的選擇、價值的選擇」，希望透過選票表達對政治文化及公共價值的態度。

洪孟楷最後喊話，選戰已進入最後階段，現場支持者之外，更重要的是把支持擴散出去，「每天都來催票、拉票」，一票一票爭取支持李四川及各地候選人。，