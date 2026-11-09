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遭質疑「新潮流寶寶」炒地皮 吳宗憲喊話林國漳：自己開記者會說清楚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林國漳今天與前基隆市長林右昌合體車掃，未具體回應與新潮流金主「力麗集團」合資開發土地等質疑。圖／林國漳競辦提供
林國漳今天與前基隆市長林右昌合體車掃，未具體回應與新潮流金主「力麗集團」合資開發土地等質疑。圖／林國漳競辦提供

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳日前被指投資「亞別建設」利益關係，今天再被國民黨立院黨團踢爆與「力麗集團」合資開發土地「炒地皮」？對此，林國漳未正面回應，再提對手吳宗憲買賣股票；吳宗憲競辦狂酸林國漳不敢回應又抹黑，買賣股票都據實申報財產，喊話林國漳親自出面召開記者會回應質疑。

國民黨立院黨團上周指根據林國漳財產申報資料，質疑他與在地建商「亞別建設」關係；國民黨團今天再舉行「林國漳投資學ㄅ級分！」記者會，揭露林國漳參與新潮流金主「力麗集團」相關事業。

黨團指出，林國漳在亞別投資的對象正是礁溪鄉休閒度假區自辦市地重劃案的核心成員陳建富，林國漳滿嘴公益，私底下卻與建商投資開發，不只與建商稱兄道弟，他更是綠營的「新潮流寶寶」，新潮流主力的金主力麗集團在宜蘭投資「力麗明池」，林國漳也參與投資。

黨團質疑，背後恐涉及土地開發及政商利益關係，要求林國漳完整公開投資關係、釐清土地開發利益及提出利益迴避制度。

林國漳對此未正面回應，由於先前雙方選舉登記時填寫資料都有誤，林國漳把「亞別建設」寫成雅別建設；吳宗憲則把「永成環科」股票寫成前身的永續發展，雙方事後更正。

林國漳競辦表示，林國漳每筆事業投資、持股明細都公開透明、依法誠實申報，先前僅為同音異字的筆誤誤繕，發現後就完成更正；反觀國民黨立委吳宗憲申報時不敢據實載明，直到東窗事發才抽換補正。

林競辦還說，吳宗憲持有的「永成環科」（前身為永續發展）甲級廢棄物處理業者，歷年累計高達31筆環保裁罰紀錄，劣跡斑斑；吳宗憲身為縣長候選人，卻投資污染黑名單企業，請問這就是你的環境永續價值嗎？而且吳在立法院開議期間還買賣當沖股票。

吳競辦諷刺林國漳被揭發建商與新潮流金主關係「見笑轉生氣」又抹黑？吳宗憲的資產股票都依法向監察院據實申報，經得起檢驗；競辦再問林國漳，與新潮流金主力麗集團的關係？有無大賺房地財？未來若當選縣長掌握都市計畫、市地重劃等權力，如何與建商、金主利益迴避？

競辦強調，林國漳每次被戳中要害，慣用招數「躲在鍵盤後發新聞稿抹黑吳宗憲」或「提告堵住質疑」，典型的以告代辯、龜縮閃躲；如果真要捍衛清白，請比照吳宗憲親自出面召開記者會說明或辯論直球對決，讓縣民公正裁判。

民進黨宜蘭縣長候選人林國漳參與「新潮流」金主「力麗集團」相關事業，背後恐涉及土地開發及政商利益關係。國民黨團書記長許宇甄（中）、立委林沛洋（左）、黃建賓（右）出席，要求林國漳公開投資關係、釐清土地開發利益。記者曾吉松／攝影
民進黨宜蘭縣長候選人林國漳參與「新潮流」金主「力麗集團」相關事業，背後恐涉及土地開發及政商利益關係。國民黨團書記長許宇甄（中）、立委林沛洋（左）、黃建賓（右）出席，要求林國漳公開投資關係、釐清土地開發利益。記者曾吉松／攝影

吳宗憲日前被鏡週刊報導買賣股票「內線交易」，他自己召開記者會回擊並提告；吳競辦今天喊話林國漳，面對與「力麗集團」合資開發土地是否「炒地皮」？請他自己出面召開記者會說明清楚。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲日前被鏡週刊報導買賣股票「內線交易」，他自己召開記者會回擊並提告；吳競辦今天喊話林國漳，面對與「力麗集團」合資開發土地是否「炒地皮」？請他自己出面召開記者會說明清楚。圖／吳宗憲競辦提供

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