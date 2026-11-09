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柯志恩：台中市府進駐七期帶動發展、205兵工廠不該扭曲成只蓋辦公室

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前鎮區205兵工廠大門位於中山路上，軍營已經陸續搬遷他處，正進行土汙整治。聯合報系資料照
高雄市前鎮區205兵工廠大門位於中山路上，軍營已經陸續搬遷他處，正進行土汙整治。聯合報系資料照

國民黨市長候選人柯志恩提出市府、議會可思考進駐205兵工廠的想法遭綠營圍剿，對手賴瑞隆今天又加碼批評柯志恩信口開河、隨便說說。柯志恩表示，台北信義計畫區原為聯勤44兵工廠、台中市府及議會進駐七期重劃區帶動發展、新板特區也因行政中心進駐翻轉經濟，她宏觀的都市重塑戰略卻被對手扭曲成「蓋辦公室」及「信口開河」，民進黨只算眼前小利、缺乏都市整體規畫戰略思維。

前鎮區205兵工廠面積約58公頃，軍事設施已經陸續遷往大樹等地營區，土地正進行後續土壤汙染整治工作。針對柯志恩提出市府、議會遷移205兵工廠的想法，市長陳其邁批評要花850億元，「有人未當選就急著替自己蓋辦公室」。

柯志恩表示，台北信義計畫區原為聯勤44兵工廠，若當年僅按民進黨今日想法「賣地租地」，絕無可能成為今日台灣金融與商業密度最高的國際門面。台中七期重劃區在台中市府與市議會進駐後，拉動周邊頂級商辦與百貨聚集，每年為市庫挹注龐大的房屋稅與地價稅；新北新板特區同樣因行政中心進駐，成功翻轉在地經濟。

柯志恩強調，行政中心是商業與金融的最強引信，絕非單純市長一人的辦公室，政府若能帶頭將行政核心移轉至205兵工廠，未來將代表的是對該區域基礎建設與發展的最高公信力保證，能有效提升周邊土地價值、降低企業投資風險，進而吸引大型金控總部、國際企業與頂級商業大樓蜂擁進駐。

柯志恩重申，她希望打造205兵工廠超越台北信義計畫區，若按照賴瑞隆的想法，高雄市最後一塊精華土地只會被白白浪費，完全無法提升高雄在國際上的都市地位；高雄不缺科技園區，缺的是一個具備國際門面、金融匯聚與行政效率的「亞灣心臟」。

柯志恩另質問賴瑞隆，先前傳出賴已與特定財團商定在 205 兵工廠興建大巨蛋，現在又改口要做「AI算力與招商」，為何可以三天一變、五天一改，若按照賴瑞隆邏輯，興建大巨蛋又需要多少經費？是不是所有重大公共建設都只以工程金額來評價，難道不需要討論長期效益與城市需求嗎？

針對民進黨市長候選人賴瑞隆批評，柯志恩反擊，民進黨只重視眼前小利、缺乏都市整體規畫戰略思維。聯合報系資料照
針對民進黨市長候選人賴瑞隆批評，柯志恩反擊，民進黨只重視眼前小利、缺乏都市整體規畫戰略思維。聯合報系資料照

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