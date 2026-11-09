205兵工廠遷建交鋒 賴瑞隆批信口開河 柯志恩:都市重塑戰略被扭曲

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午出席2027高雄冬日遊樂園IP發布記者會時，再次針對市府遷建205兵工廠爭議，批評對手國民黨柯志恩，想將市府與議會遷至205兵工廠的提議未算過經費是「信口開河」，並稱據估算柯志恩的作法要花850 億，酸柯「不及格」。

柯志恩回應，遷建205兵工廠的提議不應在構想階段就被政治口水扼殺。

賴瑞隆表示，任何重大的市政建設都是一個很嚴肅的議題，特別是候選人公開的說明，柯志恩之前提過要把議會跟市府搬到205兵工廠，而205兵工廠是一個很重要的地方，這是從前市長陳菊到市長陳其邁花了相當多的時間跟力氣，才終於能夠取得的精華土地。

賴瑞隆主張，未來這塊土地要作為 AI 算力、商辦與產業使用，來創造高雄更強的產業效果。他批評柯志恩要遷建市府的提議，包括陳其邁以及民間都有幫忙算過，總計土地經費要500億元，上面的建物大約要350億元，加起來要850億元。

賴瑞隆質疑，當時在辯論會上他有問過柯志恩，要做市府跟議會的遷移要花多少錢，柯講不出來，現在大家幫忙算出來850億元時，柯又說這不是她算的。賴瑞隆大酸「當時明明就是你說的啊，你要把議會跟市府搬過來，那你又要花多少錢？你有算過嗎？如果妳連算都沒有算過，只是信口開河、隨便說說的話，我們認為就一個市長候選人來說，這是不及格的」。

賴瑞隆強調，每一個政見都應該要認真提出，並考慮到整個市政的財政需求跟未來產業的發展需求，這才是一個負責任的市長候選人，850億元是民間與市府幫忙算出來的，陳菊市長反對、賴瑞隆也反對，若堅持要做市府與議會使用，就要對外說清楚。

賴瑞隆也表示，選舉其實都是一個歡樂的過程，大家各自來爭取人民的支持，人民更希望看到的是「你能夠為高雄爭取什麼？你過去做了什麼跟未來能夠爭取什麼？我想這是人民最關心的」。

他受訪時也再次說明，團隊持續推出「1機場3中心」、產業六支箭、交通建設以及社會福利政策等等，希望能夠打造高雄成為一個更走向國際的觀光城市、商業城市。

柯志恩表示，賴瑞隆把她的主張扭曲為「蓋辦公室」是缺乏整體規畫的短視思維。她說，行政中心是商業與金融的引信，並舉台北信義計畫區、台中七期、新北新板特區為例，稱行政機能進駐有助提升周邊土地價值。

柯志恩說，透過整體都市更新，205兵工廠的土地溢價與開發收益可平抑建設成本，並帶動地價稅、房屋稅等稅收，賴瑞隆「只會算興建成本」卻忽略長期效益。

她也指出，高雄四維行政中心屋齡在六都中僅次於桃園，市政空間升級值得討論，過去有議員提議將市府遷至高雄車站周邊，陳其邁當時也認為可以考慮。

柯志恩表示，205兵工廠的未來應透過專業評估、公開討論與市民參與逐步凝聚共識，而非在構想階段就被政治口水扼殺。