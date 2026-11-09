柯志恩又要北漂！明天將與李四川、江啟臣組「三三三連線」拜票

新北市長候選人李四川曾擔任高雄市副市長，立法院長韓國瑜每次來高雄助選都幫他拉票。國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論會後聲勢看漲，多縣市候選人邀約合體掃街，在與台北市長蔣萬安及桃園市長張善政合體掃街後，明天又將與李四川及江啟臣組「三三三連線」，三人一同前往板橋拜票。

柯志恩競辦宣布，高雄市長候選人柯志恩、新北市長候選人李四川及台中市長候選人江啟臣明天中午12時30分將在板橋黃石市場合體掃街，下午1時15分轉往板橋慈惠宮參拜。

柯競辦表示，柯志恩上次北上行程太趕，未能安排與李四川合體掃街，考量柯志恩、李四川及江啟臣三人的選舉號次都是三號，所以在「北高連線」行程之後，明天另外安排北中南「三三三連線」，彼此強強聯手，透過區域聯防概念互相拉抬。

高雄市長辯論會結束後，柯志恩11月3日北上與台北市長蔣萬安在寧夏夜市合體掃街，11月4日與桃園市長張善政至南門觀光市場爭取支持。