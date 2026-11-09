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柯志恩又要北漂！明天將與李四川、江啟臣組「三三三連線」拜票

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩明天將北上與新北市長候選人李四川合體掃街。圖／取自柯志恩臉書
國民黨高雄市長候選人柯志恩明天將北上與新北市長候選人李四川合體掃街。圖／取自柯志恩臉書

新北市長候選人李四川曾擔任高雄市副市長，立法院長韓國瑜每次來高雄助選都幫他拉票。國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論會後聲勢看漲，多縣市候選人邀約合體掃街，在與台北市長蔣萬安及桃園市長張善政合體掃街後，明天又將與李四川及江啟臣組「三三三連線」，三人一同前往板橋拜票。

柯志恩競辦宣布，高雄市長候選人柯志恩、新北市長候選人李四川及台中市長候選人江啟臣明天中午12時30分將在板橋黃石市場合體掃街，下午1時15分轉往板橋慈惠宮參拜。

柯競辦表示，柯志恩上次北上行程太趕，未能安排與李四川合體掃街，考量柯志恩、李四川及江啟臣三人的選舉號次都是三號，所以在「北高連線」行程之後，明天另外安排北中南「三三三連線」，彼此強強聯手，透過區域聯防概念互相拉抬。

高雄市長辯論會結束後，柯志恩11月3日北上與台北市長蔣萬安在寧夏夜市合體掃街，11月4日與桃園市長張善政至南門觀光市場爭取支持。

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