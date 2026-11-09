江怡臻解讀聯合報民調「像大病初癒第一份健檢」 危機中看到轉機

聯合報最新新北市長民調顯示，民進黨候選人蘇巧慧以42%支持度領先國民黨候選人李四川的39%，差距仍在抽樣誤差範圍內。李四川競選辦公室主任江怡臻今發文說，此一民調像「大病初癒之後的第一份健檢報告」，所有指數都還在及格邊緣，既是危機也是轉機；其中女性票仍明顯落後，但青年支持差距縮小、民眾黨支持者逾8成挺李，都是選戰至今的重要進展。

江怡臻表示，若與前一段時間藍營選情低谷相比，目前數據雖仍有隱憂，卻也是整場選戰以來最大的突破。她直言，女性選票目前是李四川最明顯的弱項，「理工男的鋼鐵溫柔，需要時間去感受」，相信接下來透過李四川的真誠與溫暖，仍有機會扳回女性支持。

依聯合報民調，女性選民有44%支持蘇巧慧，李四川為32%，差距達12個百分點；男性選民則有46%支持李四川、39%支持蘇巧慧，呈現明顯性別差異。

江怡臻也特別關注年齡結構。她表示，目前李四川在各年齡層雖仍未取得領先，但差距都已縮小至抽樣誤差範圍內，尤其20至39歲年輕選票明顯拉近，是目前最令團隊振奮的進展。聯合報民調顯示，40歲以下選民中，蘇巧慧獲44%支持、李四川41%，雙方僅差3個百分點；40至59歲及60歲以上族群，兩人差距也都不大。

政黨支持方面，江怡臻指出，仍有部分國民黨支持者轉向支持蘇巧慧，是團隊必須正視的隱憂，但她認為只要黨內團結，仍有機會逐步拉回。另一方面，她特別感謝民眾黨支持者，表示選戰初期民眾黨支持李四川約六成多，如今最新民調已突破八成。

聯合報民調顯示，目前國民黨支持者有86%支持李四川；民眾黨支持者則有82%挺李四川、10%支持蘇巧慧。至於中立選民，蘇巧慧支持度31%、李四川29%，另有39%仍未決定支持對象。江怡臻認為，這場選戰最終勝負關鍵，仍在中間選民如何選擇。

江怡臻也再提近期藍白陣營針對蘇家相關事業的政治攻防，認為隨著選戰進入最後階段，除了政策、治理能力外，候選人背景與政治價值也將持續接受選民檢視。她形容，一邊是基層出身、長期投入公共工程的李四川，另一邊則是蘇巧慧及其家族，兩種不同政治形象將成為中間選民判斷的重要因素。

江怡臻表示，目前團隊最大的壓力就是時間，「我們真的很怕來不及」，最新民調顯示選情正在改善，卻沒有任何鬆懈本錢。她呼籲支持者不要只把民調當成數字，而要轉化為實際催票、拉票行動，「這不是李四川一個人的選戰，也不只是競選團隊的選戰」，最後階段需要所有支持者一起投入。

此次聯合報調查是在115年11月1日至7日進行，成功訪問1114名設籍新北市的成年人，另有261人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，依據設籍新北市20歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。