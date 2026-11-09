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藍打雙夫人牌！石舫亘陪江啟臣妻市場拜票 攤商送麻糬、果汁祝凍蒜

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（左三）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（左二）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票。記者黃寅／攝影
台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（左三）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（左二）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票。記者黃寅／攝影

台北市長蔣萬安的妻子石舫亘今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票，這也是上次劉姿伶赴台北陪石舫亘到市場拜票之後，兩人再度合體。她們在市場裡受到歡迎，加油、凍蒜聲不斷，還有攤商主動送上客家麻糬、現打果汁等，祝江啟臣和蔣萬安都能高票當選。

石舫亘、劉姿伶前往市場前，先在一旁的停車場交換小禮物，一群人高喊「江蔣好（將將好）」替她們加油，接著兩人就一起進入市場，並在市場裡的廣室室裡播音向攤商和民眾問好。

兩人接著即逐攤的向攤商、採買的民眾握手致意。行進間，兩人還互相替對方介紹，並「拜託投江啟臣一票」顯得兩人有很好的默契。一位做客家麻糬的女攤商說，「我就是支持江啟臣的」一面說還一面挑了幾個麻糬裝袋，一會兒當面送給了劉姿伶和石舫亘，她兩人歡喜接下後和攤家合影。

還有一家賣現打果汁的店家，裝了一整袋剛打好的果汁送給他們，劉姿伶接下後道謝並分給大家。她表示非常感謝大家的支持。一旁有家水果店招牌上掛著「洋流」飄帶，劉姿伶和石舫亘風度甚佳的上前握手，店家也握手致意，顯得一團和氣。

兩人拜票途中未受訪，僅由陪同的立委王育敏針對民進黨市長候選人何欣純批評，表示任何一筆來自中央的錢都應該要積極爭取，很可惜何遇到黨意就不敢違抗，認為卓揆不副署老人健保免費一事，民進黨不做的事，何欣純不敢爭取。

台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（左）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（中）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票。記者黃寅／攝影
台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（左）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（中）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票。記者黃寅／攝影

台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（前左二）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（前左一）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票。記者黃寅／攝影
台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（前左二）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（前左一）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票。記者黃寅／攝影

台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（中）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（中左）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票。記者黃寅／攝影
台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（中）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（中左）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票。記者黃寅／攝影

台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（右二）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（左二）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票，兩人開心與支持者合影。記者黃寅／攝影
台北市長蔣萬安的妻子石舫亘（右二）今天專程南下台中，陪同國民黨台中市長候選人江啟臣的妻子劉姿伶（左二）一起到北屯區的一點利黃昏市場拜票，兩人開心與支持者合影。記者黃寅／攝影

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